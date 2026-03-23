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70歲老人寒風擺攤很心酸？竟是身價不凡包租公…菲女狼：瞎操心不如先顧好自己

聯合新聞網／ 菲女狼
以為70歲阿伯在寒風中擺攤很辛苦，真相竟是坐擁多間店面的包租公在打發時間。示意圖／Ingimage
以為70歲阿伯在寒風中擺攤很辛苦，真相竟是坐擁多間店面的包租公在打發時間。示意圖／Ingimage

有時候 我們的同情其實很多餘

前幾天不是說我朋友小魚開了一間咖啡館嗎？這兩天約了朋友一起去捧場。

就在小魚咖啡館騎樓的柱子旁，有一個看起來大概七十歲的老人，在寒風中擺攤賣茶葉餅。

那個老人看起來慈眉善目的，但在冷風裡擺攤，感覺有點可憐。

我們在店裡喝咖啡時，透過玻璃窗看到那個老人，我忍不住隨口跟小魚說：

「年輕的時候沒有存錢真的不行，你看那個老人，這把年紀還要出來擺攤，真的很辛苦，我們等一下要不要去碰個場。」

小魚聽了突然笑了出來。「可憐？我們才比較可憐吧，他一點都不可憐。」

原來那個老人，正是小魚咖啡館的房東。聽說在附近有好幾間店面收租。

至於擺攤，只是因為他自己喜歡喝茶，又覺得日子有點無聊。

擺個攤，還可以跟街坊鄰居、對茶葉有興趣的人聊聊天，打發時間。

有時候這個世界就是這樣。

很多人看起來很辛苦，其實過得比我們想像得還自在。

與其忙著替別人瞎操心，還不如把時間花在好好向上提升。

◎感謝 菲女狼 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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