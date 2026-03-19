股民趁跌停下單撿便宜卻搶不過AI 撼動日經指數之男反揭人類擁「1優勢」

市面上出現了利用人工智慧自動交易股票的工具，人工智慧這幾年的發展真的很驚人。尤其我也會下圍棋，AlphaGo的戰績真是令我佩服得五體投地。

不只是將棋或圍棋這種全訊息對局（g ame w i t h p e r f e c t information），在撲克或二十一點等不完全訊息對局（game with imperfect information）的世界，人工智慧也已經變得很厲害。頂尖玩家參照人工智慧呈現出來的結果，以驗證自己玩法的場面也屢見不鮮。

本文摘自《主力的思維》

或許在不久的將來，就連麻將也將由人工智慧大殺四方。隨著演算法及人工智慧問世，與投資人為敵，股市這個賽局的難度連年高升。舉例來說，以前跌停板的時候，可以立刻下單撿便宜、搶反彈，但現在已經搶不過機器了。

不過也不是所有交易都會輸給演算法交易。

我認為目前的演算法交易幾乎還是由人類設定，在事先設定好什麼條件想買、什麼條件想賣的情況下，拚速度（例如套利那種分秒必爭的交易）絕對贏不了演算法交易，但是可以運用的範圍其實還不大。

然而當人工智慧透過自動學習學會交易，「第二隻泥鰍」大概就會成為人工智慧的囊中物，甚至連第一隻泥鰍也會被人工智慧找到也

說不定。恐怕在不久的將來，會有很大一部分的錢都被人工智慧賺走，屆時市場上將充斥人工智慧彼此爾虞我詐的股票買賣，也說不定。

雖然我認為人工智慧會愈來愈強大，但還是有很多人類可以做的事。好比說，人工智慧不會以身犯險。

人工智慧能從事風險高達幾千億圓、乃至幾兆圓的交易嗎？就算人工智慧不知恐懼為何物，運用人工智慧的人也會害怕。

我敢把一百六十億圓現金中的一百五十億圓拿來交易，但股東未必會同意把那麼多錢交給人工智慧操作，要投入幾千億規模的金額以大博大可不是件容易的事，畢竟得考慮到暴跌情況，不得不讓人工智慧採取風險最低的操作手法。就如同汽車的自動駕駛遲遲沒有進展一樣，人類怕被機器害死，所以不敢讓人工智慧獨自操作那麼大筆的金額。

既然如此，人類的優勢就在於敢承擔人工智慧無法承擔的風險，實際上，風險愈大，我愈能賺到錢。

（本文摘自《主力的思維》作者：cis 譯者：賴惠鈴)