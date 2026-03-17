快訊

南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

陳亭妃民調狠甩謝龍介23% 醫揭殘酷真相：關鍵票源失守

聽新聞
0:00 / 0:00

主力思維跟你不一樣！日本神之散戶cis發一條推文就能撼動日經指數

聯合新聞網／ 樂金文化
日本股市日經指數。 歐新社
日本股市日經指數。 歐新社

「即使是高盛集團，也無法在交易中打敗我。」──cis

★ 2005年，J-Com事件一戰成名！cis只花20秒下決定，便賺入6億日圓！

★ 2013年，cis交易了價值140億美元的股票。他一個人的交易量，就占據了日本東京證券交易所全年散戶股票交易量的0.5%。他一日的最高紀錄是買賣700億日圓股票。

★ 2015年黑色星期一，cis放空日經225指數期貨大賺3400萬美元，引來《彭博新聞社》關注，盛讚「A Perfect Play」！

★ 2016年11月，cis 告訴關注者，他賣空了汽車安全氣囊生產商 Takata 集團的股票。消息一出，Takata 跌了 8.8%。目前 Takata 已破產。

★ 2016年 12月，cis 稱買了200萬股電子電器巨頭東芝的股票，東芝股價扶搖直上。

★ 2018年適逢比特幣跌價潮，他巧妙利用比特幣交易所伺服器的漏洞，趁貶值時大量買入自動停損的比特幣，動動手指就賺進1億5000萬日幣。

▍一擊19億，社交媒體X追蹤者超過70萬人，「散戶變主力」的傳奇人物首本著作

本文摘自《主力的思維》
本文摘自《主力的思維》

cis的每一筆交易都帶有巨大的影響力，被日本媒體譽為「憑一己之力撼動日經平均指數的男人」。他一出手便大賺3400萬美元！做空日經平均指數期貨，震撼各國媒體。各大主流媒體爭相報導：

《彭博新聞社》：「謎樣當沖客，看穿股市劇烈震盪，大賺40億日圓。」《日本經濟新聞》：「單月獲利可達8億日圓，超強投資家的賺錢方法。」沒有富爸爸和顯赫家世，cis運用「遊戲思維」，短短16年內就將300萬本金滾成230億，成為撼動日經平均指數的最強股市主力。

他給散戶的建議：

☆持續上漲的股票就會再漲，持續下跌的股票就會再跌

「順勢操作，買進正在上漲的股票，別買正在下跌的股票。買進的股票一旦下跌就賣掉。」

☆千萬不能在「回檔時買進」

「回檔時買進是在下跌的時候買進，所以是一種逆勢操作。追強勢股回檔是停損操作。」

☆「攤平」是最差勁的技巧

「永不攤平，因為攤平有可能會一路攤到破產。背後意義：進場買進，輸錢是要停損出場，而不是攤平，讓投入資金更多，承擔更大的風險。」

☆只顧著「停利」會錯失大波段

「重點不是勝率，而是加總的損益——著重在大賺小賠，利用大賺來讓整體績效為正。」

最後cis提醒大家……

「買股票不要與市場的方向作對，而且要比任何人都更早注意到方向的變化。我之所以能累積到現在的財富，就是因為遵守這個大原則。

每天的狀況瞬息萬變，艱困的挑戰一關接著一關，有時候一不小心就會賠得很慘。這就是股市有趣的地方。

我不認為從事金錢交易的股市有什麼特別，只覺得確實是非常好玩的遊戲，而且是高度融合技術與偶然性、風險、獲利的遊戲，我的手法主要是當沖，幾乎不做長期投資，從社會的觀點來看，這根本稱不上投資，純粹是一把定勝負。

我把自己面對股市時是如何思考、行動，以及如何出奇制勝的方法整理成這本書，雖然是以股票為主，其實就連對股票不是很了解的人也看得下去。不只是股票，希望各位在面對人生的各種考驗時，本書也能提供脫穎而出的參考。」

（本文摘自《主力的思維》作者：cis 譯者：賴惠鈴)

相關新聞

主力思維跟你不一樣！日本神之散戶cis發一條推文就能撼動日經指數

「即使是高盛集團，也無法在交易中打敗我。」日本最神操盤手、撼動日經指數的最強股市主力，16年獲利230億的狂勝心法，年化報酬率高達74.9%，資產上升7666倍…

童年很苦…教授發明專利賺上億不懂股票理財 作家勸：請忘了進場時間點

有位教授朋友，靠發明專利賺了上億元。他本來就是打算當學者，能養家活口已經很滿足…

美伊戰爭大砲一響黃金沒漲 投資人撲空但還有戲

國際金價今年初一路狂飆，1月底更一舉衝破每盎司5500美元的天價關卡，一個月後，美國聯手以色列對伊朗動武，中東戰火再起，原本期待避險需求推升金價再創新高的投資人卻撲了空。

巴菲特年化報酬率僅13%為何仍被稱神級人物？作家反問1句打醒眾人

很遺憾的，大部分的人，想的都是「哇，我終於知道我應該理財了，現在快告訴我，我怎樣能夠翻倍？」或能夠…

影劇圈大哥加入保證回酬投資說明會、吳淡如長輩嗨領年投報64%…下場尷尬

以下我還是要把身邊一位大我沒多少、約比我年長十歲的長輩的例子貢獻出來。這是個真實故事，卻…

熟齡女性小心財務黑洞！比男性活得久但不健康 6成「錢沒存夠」就被迫離職

隨著三八國際婦女節即將到來，全球金融巨擘瑞銀（UBS）與富達國際相繼發布兩項重量級調查，前者提醒女性長壽風險背後的財務赤字風險。後者則強調台灣女性有機會透過AI消弭數位落差，克服財務退休危機。 隨著

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。