主力思維跟你不一樣！日本神之散戶cis發一條推文就能撼動日經指數

「即使是高盛集團，也無法在交易中打敗我。」──cis

★ 2005年，J-Com事件一戰成名！cis只花20秒下決定，便賺入6億日圓！

★ 2013年，cis交易了價值140億美元的股票。他一個人的交易量，就占據了日本東京證券交易所全年散戶股票交易量的0.5%。他一日的最高紀錄是買賣700億日圓股票。

★ 2015年黑色星期一，cis放空日經225指數期貨大賺3400萬美元，引來《彭博新聞社》關注，盛讚「A Perfect Play」！

★ 2016年11月，cis 告訴關注者，他賣空了汽車安全氣囊生產商 Takata 集團的股票。消息一出，Takata 跌了 8.8%。目前 Takata 已破產。

★ 2016年 12月，cis 稱買了200萬股電子電器巨頭東芝的股票，東芝股價扶搖直上。

★ 2018年適逢比特幣跌價潮，他巧妙利用比特幣交易所伺服器的漏洞，趁貶值時大量買入自動停損的比特幣，動動手指就賺進1億5000萬日幣。

▍一擊19億，社交媒體X追蹤者超過70萬人，「散戶變主力」的傳奇人物首本著作

本文摘自《主力的思維》

cis的每一筆交易都帶有巨大的影響力，被日本媒體譽為「憑一己之力撼動日經平均指數的男人」。他一出手便大賺3400萬美元！做空日經平均指數期貨，震撼各國媒體。各大主流媒體爭相報導：

《彭博新聞社》：「謎樣當沖客，看穿股市劇烈震盪，大賺40億日圓。」《日本經濟新聞》：「單月獲利可達8億日圓，超強投資家的賺錢方法。」沒有富爸爸和顯赫家世，cis運用「遊戲思維」，短短16年內就將300萬本金滾成230億，成為撼動日經平均指數的最強股市主力。

他給散戶的建議：

☆持續上漲的股票就會再漲，持續下跌的股票就會再跌

「順勢操作，買進正在上漲的股票，別買正在下跌的股票。買進的股票一旦下跌就賣掉。」

☆千萬不能在「回檔時買進」

「回檔時買進是在下跌的時候買進，所以是一種逆勢操作。追強勢股回檔是停損操作。」

☆「攤平」是最差勁的技巧

「永不攤平，因為攤平有可能會一路攤到破產。背後意義：進場買進，輸錢是要停損出場，而不是攤平，讓投入資金更多，承擔更大的風險。」

☆只顧著「停利」會錯失大波段

「重點不是勝率，而是加總的損益——著重在大賺小賠，利用大賺來讓整體績效為正。」

最後cis提醒大家……

「買股票不要與市場的方向作對，而且要比任何人都更早注意到方向的變化。我之所以能累積到現在的財富，就是因為遵守這個大原則。

每天的狀況瞬息萬變，艱困的挑戰一關接著一關，有時候一不小心就會賠得很慘。這就是股市有趣的地方。

我不認為從事金錢交易的股市有什麼特別，只覺得確實是非常好玩的遊戲，而且是高度融合技術與偶然性、風險、獲利的遊戲，我的手法主要是當沖，幾乎不做長期投資，從社會的觀點來看，這根本稱不上投資，純粹是一把定勝負。

我把自己面對股市時是如何思考、行動，以及如何出奇制勝的方法整理成這本書，雖然是以股票為主，其實就連對股票不是很了解的人也看得下去。不只是股票，希望各位在面對人生的各種考驗時，本書也能提供脫穎而出的參考。」

（本文摘自《主力的思維》作者：cis 譯者：賴惠鈴)