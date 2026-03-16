童年很苦…教授發明專利賺上億不懂股票理財 作家勸：請忘了進場時間點

其實投資市場中，真正冷靜思考的人並不多，多數人更像是在賭一個時機點。

作家吳淡如在新書《財商：不費力才會贏》中便直言，投資市場裡有將近百分之八十都是賭徒，但願你不是其中之一。

「什麼時候我可以進場？」只要講到投資，就會有人這麼問。

本文摘自《財商：不費力才會贏》

有位教授朋友，靠發明專利賺了上億元。他本來就是打算當學者，能養家活口已經很滿足，所以過往人生中從來沒有思考過理財這件事。

小時候窮過，好不容易賺到的錢很珍貴。想理財，又怕損失。

第一次他這麼問時，我說了一下：如果要好好理財，請忘了「什麼時候進場」的問題。現在就請分批進場。

可是他每次看到我，卻都問同樣的話。可見「什麼時候可以進場」的思想是多麼根深柢固，似乎進入了DNA裡。

「你是個理財很保守的人對吧？」

「對。我是苦出來的，我自己也花很少。」

「那就不要有這種賭鬼的念頭吧？」

這種問法，就等於「我想賺一筆，到底該投哪一支？」當然是想賺一筆，腦袋裡盤算的是：「我要在最低點進場，最高點出場。」

許多人一想到要理財，就想到「理財等於很多股市老師會給你『內線』、『明牌』，要你『低買高賣』」。

低買高賣，肯定是廢話，因為不必講，難道人會想高買低賣嗎？但是這種做法就是在股海衝浪，把股市當賭場。會這麼問，就是想當賭徒，想要找一個「萬無一失」、「下手翻倍」的時機。股市的歷史中，很容易找到「天有不測風雲」的慘劇。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)