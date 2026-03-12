影劇圈大哥加入保證回酬投資說明會、吳淡如長輩嗨領年投報64%…下場尷尬

快訊

聯合新聞網／ 時報出版
吳淡如。 圖／擷自臉書
吳淡如。 圖／擷自臉書

雖然我說數學好不好不重要，但判斷力與理解力對於財商還是重要的。以下我還是要把身邊一位大我沒多少、約比我年長十歲的長輩的例子貢獻出來。這是個真實故事，卻荒謬到很像魔幻寫實。

某次家族聚會，她對我說，她要參加一個「保證回酬」的投資說明會。問我那個好嗎⋯⋯

影劇圈大哥加入

「有影劇圈的大哥加入唷。」她興高采烈的說。

「怎樣的保證回酬？」我想到，她的一生不是沒賺過錢，但是從鴻源集團之後，幾乎各種高利老鼠會無役不與，就已經有了警覺。

「只要100 萬，每一季會還你16萬。」

「不會吧，這樣年利率是64%！」我像隻被電到的貓。

那時候銀行存款利率還只有1%！

「我建議妳最好不要去。有人保證要給妳高於銀行定存兩倍的利息，應該就是詐騙！現在定存只有1%！」我儘量講得讓她容易懂。對於某些過度容易被感性說服的人，你不要用滔滔不絕的理性說法讓他頭昏想逃。其實，就因為當時利率只有1%，根本不會有人保證給你2%，那太不吸引人了。

她沒有再說話。其實，她是已經加入了。又過了一個多月，我又看到她。她似乎忘記曾經問過我這件事。竟然問我：「妳要不要去參加一個保證回酬的投資說明會，影劇圈的某朋友○○哥也有參加唷。」這是在拉下線嗎？我聽說過，老鼠會的特色是只要你介紹親友入坑，你還會得到特別的獎賞。

「妳之前問過我了吧？就是那個年投報64%的？」我那時有點火大：「我不是說過只要給妳2% 都是詐騙嗎？」

「可是，是64%、不是2%⋯⋯」

我那時候非常後悔我曾經說過2% 這句話。64% 當然不是2%，它是2%的32 倍！我體會一個財迷心竅的人會誤解所有的簡單數學。

長輩開心領回報酬兩次

「妳該不會已經加入了？」

「對啊，我已經領回兩次，32萬了！」她眉飛色舞的說。「再領四次，我就快回本了！」

「這樣吧，妳回本的那一天，我請大家去五星級飯店吃飯，妳高興叫誰來都可以。」

拉不動我，當然不歡而散。過不了一個月，我看到了一個年利率64%的集團倒掉、被警方搜索的消息。裡面的確有提到某大哥，但大哥宣稱他們只是認識，根本沒投資啊。這位長輩沮喪了好一陣子，好些年不見她出席⋯⋯因為她雖然沒有拉動我，卻曾經拉動了幾個親戚，現在大家都虧本了，見面了尷尬。

只問投資報酬率，沒問錢會從哪裡來，有客觀可能性嗎？你應該也容易看到周遭的人對於「只要給我高利息，我就參與」，中了很多次計還不怕的人。有趣的是去年我又看到這位長輩。我問她那個64%的錢到底拿回幾成。她雲淡風輕的說：「我沒有加入呀，誰說我有加入了？」

更多人被騙…只是沒報案

承認自己受騙，有時比失去錢財來得更痛苦。所以我相信，被詐騙沒報案的人，遠超過官方統計的數字。不過，她又跟我說：「上星期我姪女的健身房在募資，100 萬，一年回本6%，這應該很保險吧？」唉，我想，她應該也想告訴我「是6%，不是2%吧。」

簡單的數學或邏輯概念很重要。你算一算，除非他去偷去搶，否則不可能得到的回報，他憑什麼跟你保證？之前，我也看過一位女性名人出來宣傳保險有多重要，都靠儲蓄險讓她家的一家之主驟逝之後，全家還能夠得到經濟上的保障。乍看之下，我以為是詐騙集團盜用她的頭像，用AI 製成影片什麼的⋯⋯仔細看，是鼎鼎大名的保險公司。

別忘記現在利率

她說的應該是真的，但是保險公司沒告訴你的是：她從哪一年開始保險，當時利率多少？（台灣的存款利率在多年前曾經有8%，所以保險公司可能在某些保單裡頭給你比較高的利息；現在都只有1% 多了，你認為保險公司會為了你的未來做賠本生意？它是慈善機構嗎？當然不是。）

不要忘了「現在的利率」，你至少可以成為一個理性投資的人。不要相信有人會在固定年限內將你的錢變幾倍。如果那個人真的那麼高明，他現在並不需要你那點錢！被騙的時候，基於損失趨避和承諾升高心理，也就是不想損失前面已經丟進去的錢，所以你又再度投入錢，人很容易執迷不悟。

被騙當然痛，但如果不瞭解一些簡單的道理，一再被騙絕對有可能。等醒悟之後，很多人會說自己是被下了迷藥，這樣的理由比較舒服、好受，自我咎責是很難的。

不要相信財務界的神仙故事，你不能相信任何人保證你會有錢，但至少要學會你不會被騙錢。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)

