巴菲特年化報酬率僅13%為何仍被稱神級人物？作家反問1句打醒眾人

巴菲特舉過一個例子：「從1900年到1999年，道瓊指數從65.73點漲到了11497.12點，漲了175倍。175倍相當可觀，對不對？但你知道它的年均複合成長率（CAGR）是多少？答案會讓你意外：只有5.3%。」

很遺憾的，大部分的人，想的都是「哇，我終於知道我應該理財了，現在快告訴我，我怎樣能夠翻倍？」或能夠「很快致富」、「很快就找到一個一輩子高枕無憂的方法？」這無疑是灰姑娘想要找到一個神仙教母來翻轉自己的命運！多大年紀了，還相信這種神話？

本文摘自《財商：不費力才會贏》

如果有人敢答應你，給你這樣的保證，想都不用想，他一定來自詐騙集團，不然就是正在被詐團詐騙中。我聽過類似的問句太多了。比如理財專家的FB粉絲團裡頭，會有人很虔誠的問：「我下個月要退休了，有300萬的退休金，我兒子要去美國讀書，每年學費就需要200萬左右，如何讓這筆退休金夠讓他念大學？」

不是詐團的理財專家可能會給他一些指導，是詐團的就會請他加入一個群組免費指導。

不是詐團的專家，肯定不會言之鑿鑿地跟他保證：「我跟你說的方法萬無一失，一定會成功的！」世界上沒有人能夠完全預言金融市場的走向與未來。的確，敢說自己預測超準的就是詐騙集團。

你想想看，之前告訴你的數據，2000年到2025年，連巴菲特的年化報酬率只有13%左右，都是神級的人物了；以這個問題來說，4年就要讓300萬變成800萬，複利年化報酬率CAGR要有 ≈ 27.8%。

只要簡單數學，你就會知道這個問題經不起證偽。

其實你也不用算，只要想想現在錢存銀行，到底有幾%？大概就是1%多（這是浮動的），是誰有那麼大的本領給你將近28%的複利年化報酬率？

答案只有一個，你知道。

作者：吳淡如