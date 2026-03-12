熟齡女性小心財務黑洞！比男性活得久但不健康 6成「錢沒存夠」就被迫離職

隨著三八國際婦女節即將到來，全球金融巨擘瑞銀（UBS）與富達國際相繼發布兩項重量級調查，前者提醒女性長壽風險背後的財務赤字風險。後者則強調台灣女性有機會透過AI消弭數位落差，克服財務退休危機。



隨著三八國際婦女節即將到來，全球金融巨擘瑞銀（UBS）與富達國際（Fidelity International）相繼發布兩項重量級調查。

瑞銀指出，女性雖然比男性長壽，平均多活約5年。而台灣國人平均壽命為80.77歲，其中男性平均壽命為77.42歲，女性平均壽命為 84.30歲。但這段「長壽紅利」背後有潛在危機，那就是女性一生中處於不良健康狀態的時間比男性多出約25％，而這樣的現狀正以每年「一兆美元」的代價侵蝕全球GDP，並直接演變成女性晚年的財務黑洞。

女性比男性壽命更長，健康卻更差

瑞銀財富管理投資總監辦公室（UBS CIO）在《女性與健康》報告中開宗明義指出，不同於大眾認為健康問題僅發生在老年，瑞銀數據顯示，女性近一半（超過45％）的健康負擔集中在20至64歲的工作適齡階段。這段時間本應是財富累積的巔峰期，但因疾病導致的缺勤、產值下降或職涯中斷，正默默扣除女性的長期儲蓄與退休金規模。

報告指出，女性在確診癌症時平均比男性晚2.5年，確診糖尿病則晚4.5年，這些診斷延遲不僅損害健康，更因病假增加而直接削減收入。

這項財務衝擊最直接的體現，便是在退休動機上的顯著性別差異。瑞銀報告引用的調查顯示，高達61％的女性退休時間早於原先計畫，比率明顯高於男性的50％。雖然男性提早退休的主要動機通常是「厭倦工作」，但女性的首要原因卻與生理「健康問題」息息相關。這意味著每五位女性中就有三位可能在缺乏充分財務準備的情況下，被迫提前離開職場。

注意！更年期是提前中斷職涯的隱形殺手

而在這波「被退休」的浪潮中，更年期無疑是女性在職場黃金期面臨的最嚴峻挑戰。更年期所帶來的疲勞、注意力不集中或壓力增加，往往會嚴重影響工作表現與職涯晉升，特別是在缺乏雇主支持的環境下。以英國的研究為例，每10位女性中就有1位直接因為更年期症狀而離職。這種衝擊不僅影響當下的收入，更因職涯中斷導致長期財富累積受損，最終演變為老年時期的財務安全威脅。

職場支持的匱乏進一步加劇了這項困境。調查顯示，約有18％的女性因為在更年期期間感受到職場缺乏支持，而正積極考慮辭職。此外，高達四分之一（25％）的女性認為，更年期對其職涯晉升產生了負面影響。當女性在面對身體劇烈變化的關鍵時刻，若企業未能提供相應的彈性或資源，將迫使許多具備豐富經驗的女性領袖在職涯巔峰期選擇轉向兼職（約22％的受訪者曾考慮此選項）或直接進入提前退休狀態。這對個人財富與社會勞動力而言都是巨大的損失。

除了自身健康的維護，女性在家庭與社會中往往承擔了極為沉重且不成比例的照護責任。根據瑞銀報告統計，全球高達76.2％的無償照護工作由女性一手包辦，在亞洲及太平洋地區，這一比例甚至突破80％。從時間成本來看，女性每天平均投入4小時25分鐘於無償照護，是男性（1小時23分鐘）的3倍以上，不僅限制了女性的職涯發展與財務穩定，更帶來了巨大的生理代價。

長期處於高壓照護狀態的女性，患有高血壓與心臟病的風險較非照護者增加一倍，且更容易出現慢性壓力、焦慮與心理倦怠。此外，長壽與生理特徵也讓女性面臨更嚴峻的「錢包失血」危機，在美國，女性在藥物與醫療上的自付費用比男性高出約30%，加上女性預期壽命較長，平均需比男性多準備近20％的資金，才能應對晚年沉重的醫療支出。

台灣女性覺醒，AI理財力成突圍關鍵

在結構性挑戰重重的環境下，富達國際針對台灣女性發布的最新《全球情緒調查報告》為市場帶來了正面訊號。

調查發現，儘管面臨生理與職涯的雙重壓力，台灣女性正展現出強大的適應韌性，尤其在理財科技的應用上出現了顯著突破。數位工具的普及正逐步破除長期存在的「信心落差」。數據顯示，台灣女性對於AI 理財工具的接受度大幅提升，曾使用 AI 進行理財諮詢的比率從前一年的6％飆升至19％，短短一年內成長超過三倍。此外，資訊獲取管道也趨於多元，透過社群媒體獲取財務資訊的比率升至25％，而完全未尋求任何財務建議的比率則從33％降至23％。

更關鍵的是，台灣女性在理財上表現出極高的執行力。在獲得專業或理財工具的建議後，高達73％的女性會採取實際行動，較前一年的70％進一步提升。雖然目前自認能做出良好投資決策的信心（38％）仍未過半，顯示女性在財務自信上仍有成長空間，但數位化浪潮確實正在縮短女性與財務專業資訊之間的距離。

然而，在整體情緒回溫的同時，台灣女性對於未來的焦慮焦點也出現了微妙轉移。隨著對長壽風險與退休自主權的關注度上升，女性對工作穩定性的擔憂從39％ 上升至52％，而對於可能因政策變動而被迫延後退休的焦慮感，更從44％顯著升至58％。

綜合這兩項重磅調查，或許台灣女性若透過更積極的財務策略與知識提升，有機會突圍，在全球女性平均壽命較長，而且職涯易受照護責任中斷的現實下，掌握真正的長壽時代退休自主權。

