把自己當成1家公司投資也能獲利？吳淡如教心法：技術線圖穩健又獨特

既然講到了個人投資，我想問你：什麼樣的公司，才值得你投資一輩子？

讓我們換個角度來看自己，如果把自己當成一家公司來投資（你還是不得不投資自己一輩子呢），那麼，你希望自己是什麼樣的公司？

試著把自己掛牌在心中的交易所，晨光剛亮，你就是那間唯一的上市公司。鬧鐘是開市鐘聲，照鏡子的瞬間，董事會正在審視今日的走勢。

若真把「我」當成投資標的，可能第一件事便是判斷你是一家什麼樣的公司？要投資得要有財報吧？請盤點自己的資產負債：房子和現金是你的有形資產，知識與技能是無形資產，健康是生產線，朋友與家人是策略聯盟，而負債與你的壞習慣則列在負債一欄。財報不必向外界粉飾，卻要對自己誠實。

其次，任何績優企業都重視現金流與風險管理。你的「現金」除了真的現金之外，還有你的時間與專注力；一天二十四小時若全數流向社群滑動與無效應酬，就是收不回的應收帳款。

你的好習慣會給未來預留流動資金─ 正向的情緒狀況，運動習慣─ 就是你這家公司的「護城河」或「預備金」，必須足以抵禦市場暴風，萬一遇上突發的風險，比如突發疾病、情感破裂或失業。上述的資產和策略聯盟，往往能救你這家公司於傾頹之時。

第三，任何公司想要持盈保泰，都要持續研發、投資創新，一家停滯的公司最終被市場淘汰；一個停止學習的人，市值也會折舊。每本書、每次課程、每段斜桿過程，都是研發支出。短期看似成本，長期卻可擴產能、給你不同的知識啟發，開出新產品線。

把好奇心當成研發部門主管，解決問題的能力當成你的危機小組，允許它們帶隊實驗，你才能像發現生命中的新天新地。

當然，優良企業還講究公司治理。嘿，你既是大股東，也是執行長，還身兼獨立董事。麻煩訂一份章程：你的使命在哪裡。你要創造獲利，還要懂得「分紅」：分給自己，也分給幫助你的人；你的公司越厚待股東與員工，才繼續壯大。

最後，記得在每年歲末舉行股東會─其實最重要股東只有你自己：檢視今年業績，關注成長，修正失誤；同時也別忘了發放股息─ 給自己一次旅行或完成有趣挑戰的機會。如此循環，你這一家「自己」股份有限公司便能在時間這條長線上，走出穩健而獨特的技術線圖。

好的公司絕對不是慌亂的草台班子，想獲利，不能沒有章法。

以個人來說，想要致富，也得有「樣子」，沒有樣子的，就算一時贏了什麼，也叫做「暴發戶」。暴發戶經不起長時間考驗。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)