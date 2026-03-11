快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

把自己當成1家公司投資也能獲利？吳淡如教心法：技術線圖穩健又獨特

聯合新聞網／ 時報出版
吳淡如。(聯合報系資料照片)
吳淡如。(聯合報系資料照片)

既然講到了個人投資，我想問你：什麼樣的公司，才值得你投資一輩子？

讓我們換個角度來看自己，如果把自己當成一家公司來投資（你還是不得不投資自己一輩子呢），那麼，你希望自己是什麼樣的公司？

本文摘自《財商：不費力才會贏》
本文摘自《財商：不費力才會贏》

試著把自己掛牌在心中的交易所，晨光剛亮，你就是那間唯一的上市公司。鬧鐘是開市鐘聲，照鏡子的瞬間，董事會正在審視今日的走勢。

若真把「我」當成投資標的，可能第一件事便是判斷你是一家什麼樣的公司？要投資得要有財報吧？請盤點自己的資產負債：房子和現金是你的有形資產，知識與技能是無形資產，健康是生產線，朋友與家人是策略聯盟，而負債與你的壞習慣則列在負債一欄。財報不必向外界粉飾，卻要對自己誠實。

其次，任何績優企業都重視現金流與風險管理。你的「現金」除了真的現金之外，還有你的時間與專注力；一天二十四小時若全數流向社群滑動與無效應酬，就是收不回的應收帳款。

你的好習慣會給未來預留流動資金─ 正向的情緒狀況，運動習慣─ 就是你這家公司的「護城河」或「預備金」，必須足以抵禦市場暴風，萬一遇上突發的風險，比如突發疾病、情感破裂或失業。上述的資產和策略聯盟，往往能救你這家公司於傾頹之時。

第三，任何公司想要持盈保泰，都要持續研發、投資創新，一家停滯的公司最終被市場淘汰；一個停止學習的人，市值也會折舊。每本書、每次課程、每段斜桿過程，都是研發支出。短期看似成本，長期卻可擴產能、給你不同的知識啟發，開出新產品線。

把好奇心當成研發部門主管，解決問題的能力當成你的危機小組，允許它們帶隊實驗，你才能像發現生命中的新天新地。

當然，優良企業還講究公司治理。嘿，你既是大股東，也是執行長，還身兼獨立董事。麻煩訂一份章程：你的使命在哪裡。你要創造獲利，還要懂得「分紅」：分給自己，也分給幫助你的人；你的公司越厚待股東與員工，才繼續壯大。

最後，記得在每年歲末舉行股東會─其實最重要股東只有你自己：檢視今年業績，關注成長，修正失誤；同時也別忘了發放股息─ 給自己一次旅行或完成有趣挑戰的機會。如此循環，你這一家「自己」股份有限公司便能在時間這條長線上，走出穩健而獨特的技術線圖。

好的公司絕對不是慌亂的草台班子，想獲利，不能沒有章法。

以個人來說，想要致富，也得有「樣子」，沒有樣子的，就算一時贏了什麼，也叫做「暴發戶」。暴發戶經不起長時間考驗。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)

相關新聞

把自己當成1家公司投資也能獲利？吳淡如教心法：技術線圖穩健又獨特

既然講到了個人投資，我想問你：什麼樣的公司，才值得你投資一輩子？讓我們換個角度來看自己，…

從追逐財富到投身慈善…國際媒體高管因1部紀錄片、讓十多萬人免於瘧疾之苦

他的巨大改變很有趣，因為你大概預料不到它的發生。至少他自己肯定沒有料到。這個人事業有成，過著舒適的生活，而且年齡超過三十歲…

不想當只會追逐財富的哈佛律師…他讓通用汽車執行長道歉、推動法案救上億生命

每一年，各大律師事務所都會招募一群才華洋溢的年輕人，只為了幫助他們的客戶鑽法律漏洞和避稅…

投資黃金該選哪種？金條、黃金存摺、ETF、代幣化黃金一次看懂

川普釋出美伊戰爭可能快結束的訊號，美元指數回落，黃金價格10日上漲至每英兩5,160美元之上，然而，投資黃金的方式非常多種，包括直接買金條、黃金存摺、黃金 ETF及代幣化黃金，這些黃金型態的差異是什麼？哪一款交易成本最低？國內加密貨幣交易平台指出，可透過投資管道、流動性和可否兌換實體黃金等方式區分。

巴菲特五十歲時已擁256億元 財務專家：一般人都忽略他做了「1件事」

常常在媒體看到一些很吸睛的標題，比如「某人三十歲就存到一千萬」、「三十五歲達成財富自由」，或是「靠某種投資，短短幾個月就賺了多少錢」…

操作股票「什麼都不做」加油站工作一輩子老人擁遺產逾2.5億

這也是我們人性上的矛盾。我們通常覺得沒做事就好像沒在努力，心裡會不安，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。