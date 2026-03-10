快訊

年產值逾600億台南橡塑膠工業展18日登場 五大展區260攤拚商機

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
2026台南橡塑膠工業展18日至21日在大台南會展中心盛大登場，南市府今舉辦展前記者會，該展覽規畫五大展區，規模超過260格攤位、逾90家廠商參與，將打造南台灣具指標性的橡塑膠產業交流與採購平台。記者萬于甄／攝影
2026台南橡塑膠工業展18日至21日在大台南會展中心盛大登場，南市府今舉辦展前記者會，該展覽規畫五大展區，規模超過260格攤位、逾90家廠商參與，將打造南台灣具指標性的橡塑膠產業交流與採購平台。記者萬于甄／攝影

2026台南橡塑膠工業展18日至21日在大台南會展中心盛大登場，今年由南市府經發局主辦、經濟日報執行，今舉行展前記者會，該展覽匯集國內橡塑膠產業鏈重要廠商，規畫五大展區，規模超過260格攤位、逾90家廠商參展，打造南台灣具指標性的橡塑膠產業交流與採購平台。

台南市副市長葉澤山提到，台南橡塑膠產業超過1500家、年產值逾600億，是重要產業聚落，舉辦首屆橡塑膠工業展時獲熱烈響應，今年再度續辦第2屆工業展，規畫加工機械設備區、模具暨零組件區、原料及製品區、周邊零配件區及公協會專區等5大專區，規模擴大至260多攤，展現產業創新與交流能量。

經發局說明，橡塑膠產業外銷市場需求龐大，本次展覽除實體展示外，也規畫線上、線下多場媒合會，邀請國外買家參與，並協助廠商接軌國際市場，拓展接單機會，未來也將持續推動多元展會活動，提供產業優質的行銷與交流平台，協助企業拓展商機。

經發局表示，本次展覽由經濟日報執行，結合各塑膠製品商業同業公會共同參與，呈現塑橡膠產業上、中、下游完整供應鏈，同時聚焦ESG在塑橡膠產業應用，辦理「塑橡膠產業永續發展論壇」與「企業交流分享會」，邀請產學界專家探討智慧製造、材料創新及永續製程等議題，協助業界掌握產業趨勢並促進交流合作。

經發局說，會場距離高鐵台南站與台鐵沙崙站步行約3至5分鐘，交通便利，歡迎有興趣觀展的民眾可多利用大眾運輸工具，展覽期間每天也推出限量現場打卡禮及抽獎活動，未來也會持續透過展會活動鏈結產業資源，強化城市產業能量，打造更具競爭力的產業發展環境。

相關新聞

雙茶飲品牌爆發 聯發國際全年獲利大增6成

聯發國際公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。同時，董事會也通過配發去年下半年現金股利每股2元，全年現金股利每股3.3元，現金配發率達84%。

平價宅標售又來了 專家點名台北這社區會有人投標

台灣金聯資產管理公司表示，台灣金聯平價住宅將從3月11日起至4月7日止開賣，今年合計推出100戶，包括首度推出婚育住宅20戶，以及80戶平價住宅，今年也新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

打造生醫業為另一座「護國神山」 賴總統：盼帶動兆元經濟

賴清德總統10日上午接見第28屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表。他表示，要努力打造生醫產業成為另一座「護國神山」。如「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入240億元，提升產業動能，帶動兆元經濟，讓台灣成為全球生醫供應鏈中不可或缺的夥伴。

股市暴漲暴跌 祝文宇：機會來了！川普在幫忙台灣房市

美伊開戰，股市暴漲暴跌，愛山林建設（2540）董事長祝文宇10日表示，川普是在幫忙台灣房市，尤其是台北房市，因為川普一搞，通膨升溫，股市又不穩，現在大家都想保值，而想保值，都會往房地產走。

愛山林大力進軍公辦都更 中山長春案今簽約、總投資額58億元

國家住宅及都市更新中心10日與愛山林（2540）建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約，總投資額58.21億元，預計於2032年完工。

看到機會了！苗栗最大房仲宣布布局工業地產

苗栗最大房仲飛鷹地產7日舉辦春酒，席開近百桌，董事長王銘國表示，在2025年全台建物買賣移轉棟數較2024年下滑約25%的環境下，飛鷹地產仍繳出亮眼成績，凸顯區域產業動能對不動產市場的支撐力。

