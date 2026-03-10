不想當只會追逐財富的哈佛律師…他讓通用汽車執行長道歉、推動法案救上億生命

一九六八年十一月的一個週五晚上，有位年輕的律師正在哈佛法學院座無虛席的演講廳內發表著演講。他的名字是拉爾夫．納德（Ralph Nader），他向觀眾傳達的訊息相當明確：你們將要虛度自己的人生。

納德表示，一般的法學院學生正被訓練成相同模樣，在往後整個職涯埋首於麻木乏味的工作。每一年，各大律師事務所都會招募一群才華洋溢的年輕人，只為了幫助他們的客戶鑽法律漏洞和避稅。

為窮人而戰的律師

不過，納德也強調，現在改變還不嫌遲。他邀請學生們加入由普林斯頓大學、哈佛大學、耶魯大學等頂尖法學院的最優秀學生所組成的新運動。這場運動不為富人、而是為窮人而戰；不為大企業、而是為人民而戰。

身為黎巴嫩移民之子，納德明白這項事業需要許多頑強的個人─那種願意投身戰鬥、不畏懼鎮暴警察的人，畢竟那還是一九六○年代。世界各地的大學生都在走上街頭，對種族歧視、不平等和越戰發出抗議之聲。

但納德知道，這樣的運動也需要其他技能。要讓世界變得更美好，需要各式各樣的專業人才。也許你喜歡在幕後遊說，也許你著迷於複雜的統計分析，或也許你對《刑法》第六章第一六二條之二瞭如指掌，知道它如何適用於一九六五年十一月五日某樁鮮為人知的逮捕事件。

那麼，好消息是你也可以成為行動家，扮演不可小覷的角色。你甚至可能正是我們最需要的那種行動家，許多運動都不缺乏英勇的行為，而硬技能卻很珍稀。在許多情況下，書生和細節專家才是能帶來決定性差別的那個人。

可嘆的是，許多書生和細節專家往往困在相對無用的工作裡。最優秀的律師、顧問、程式設計師、會計師和銀行家都很少致力於解決大問題─無論是人口販賣、缺乏清潔用水、抗生素抗藥性或是氣候變遷。事實上，他們甚至是問題的一部分。

然而，還有另一種選擇，正如一九六八年那個週五晚上納德向他的年輕聽眾們保證的那樣。

讓我們先來看看納德的人生故事，因為裡面充滿了太多精彩的軼事。和杜威斯一樣，納德也是個零號人─只不過他身上穿的是西裝，而不是工人服。十四歲時，他已經開始閱讀冗長的國會辯論紀錄；在普林斯頓大學大學部就讀期間，他每天除了課程必讀的書目外，還會至少啃完一本書。

納德接著進入哈佛法學院，但很快就對學院生活感到厭倦，並且「愈來愈鄙視典型的法學院畢業生職涯道路」。在他看來，走上公司法這條道路只會讓他荷包滿滿、大腦萎縮。他後來談到哈佛法學院時這樣說：「他們讓人的心智變得狹小，因此更加銳利。」

如果你是一九六○年代初的理想主義者，你可能會前往阿拉巴馬州或密西西比州，參加由羅莎．帕克斯（Rosa Parks）和馬丁．路德．金恩所領導的民權抗議活動。然而當納德從法學院畢業，他卻搭上了開往另一個方向的便車：前往華盛頓特區，政治權力的中心。納德這麼做是出於一個迫切的理由。作為學生，他經常在全國各地搭便車，並見過無數事故的發生。當時每年約有五萬名美國人死於交通事故，而汽車製造商幾乎未採取任何措施來提高車輛的安全性。

控訴通用汽車產品弊端

汽車安全成為納德的第一個使命。他撰寫了一份嚴厲報告指控汽車業─尤其是某家特定製造商：通用汽車。這家產業巨頭當時位居《財富》五百強的榜首，年營收超過多數國家的全國產值。但這沒有把納德嚇退。他的指控─其內容後來成為一本暢銷書─無情揭露了雪佛蘭（Chevrolet Corvair）汽車的各項弊端，稱這款車就好像專門為殺死駕駛人而設計的。

通用汽車很快就把納德視為頭號公敵。管理層聘請私家偵探追蹤他，竊聽他的電話、僱用妓女來損害他的聲譽。但這種種努力皆失敗了。納德發現自己被跟蹤，於是向幾位記者通風報信：這消息使公眾震怒不已，納德的書也一躍登上暢銷書排行榜冠軍。

通用汽車執行長被傳喚到參議院參加電視轉播的聽證會，他對此事作證，向年輕的納德道歉。五個月後，詹森總統簽署了《交通安全法》（Traffic Safety Act）和《公路安全法》（Highway Safety Act）。《華盛頓郵報》的頭條新聞寫道：〈詹森總統在納德見證下簽署了兩項道路安全法案〉。納德的名字應該出現在每一輛美國汽車的安全帶上，這話一點也不為過。有幾位交通專家於二○一五年估計道，這兩項聯邦法律挽救了三百五十多萬人的生命。

但這位年方三十二歲的年輕律師才只是小試身手而已。納德可不想成為孤獨的大衛，每年都辛辛苦苦才殺死一個歌利亞；他想做的是訓練出一整支由「大衛」組成的大軍。

（本文摘自《抱負：善用天賦，成為舉足輕重的自己》作者： 羅格．布雷格曼 譯者：吳國卿)