快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

聽新聞
0:00 / 0:00

台股2月定期定額：台積電、0050續創新高 高股息 ETF 與金控股消風

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公布2月定期定額交易戶數統計，顯示儘管2月份因農曆春節假期交易天數較少，定期定額投資熱度不減，但版塊出現位移。在個股與ETF排行榜中，龍頭標的台積電、0050的地位穩固，但投資人情緒在「科技成長」與「穩定股利」之間出現了的位移，高股息與金控的扣款戶數下滑。

在2月份個股排行榜中，台積電依然是國人定期定額的首選，戶數由1月的168,172戶小幅增長至168,803戶，增加631戶、月增0.37％，顯見即便市場波動，投資大眾對「護國神山」的長期長期競爭力仍充滿信心。

然而，排行前列的其他權值股與金控股多數呈現下滑趨勢。位居第二、三名的玉山金、兆豐金，2 月交易戶數分別減少2,187戶與2,602戶；其餘如中信金、第一金等大型金控也都有千戶以上的減幅。反觀科技大廠台達電表現相對穩健，排名從1月的第12名上升至第10名，顯示投資人對於科技產業的定期定額配置意願轉強。

相較於個股，ETF市場的成長力道更為驚人。元大台灣50持續鞏固龍頭寶座，2月戶數衝破80大關更直奔84萬戶以上、來到843,654戶，較1月大幅增加約4.6萬戶、月增5.7％，顯示「市值型」ETF在景氣復甦預期下仍是散戶最愛。

在高股息ETF方面，雖然元大高股息、國泰永續高股息分居二、三名，但兩者的戶數皆較1月份出現下滑（分別減少約4,000戶與1.4萬戶），顯示高股息產品在近期科技股強攻的環境下，資金出現移轉。

法人分析，2月份定期定額戶數的變動反映出兩大訊號：一、資金集中化。投資人更偏好流動性與市值領先的標的，如台積電與0050，在震盪盤勢中，這類大型權值標的被視為資金的安全港。

二、存股策略轉型。傳統金控存股戶數連兩月下滑，部分長期資金正轉向更具成長爆發力的科技型ETF（如半導體、AI 相關主題）；展望3月，隨著各企業陸續公布財報與配息政策，預計定期定額數據將進一步反映投資人對於「高息」與「成長」的取捨。

台積電 ETF 投資人 玉山金 台達電

延伸閱讀

台股震盪下的避風港：13檔月配型 ETF 配息率出爐 這檔年化14.5％吸金

避險情緒升溫…資金「轉拚現金流」 00961、00922、00981A 等成避風港

市值ETF 00922擁AI電子類股達八成 吸引資金目光

金融股獲利保底 含金量高 ETF 具護底攻高

相關新聞

東京、熊本、杜拜、曼谷…全球看房走透透 她在泰國買樓 租金匯差ETF三頭賺！

房價，讓許多年輕人感嘆存頭期款的速度追不上漲幅，距離「成家」買房夢無比遙遠。理財作家Dr.Selena楊倩琳長期關注小資族理財與現金流布局。她分享，自己37歲買下第一間房，並非單靠死薪水，而是結合產業選擇、紀律儲蓄與ETF資產配置，逐步滾出頭期款，該放多少資金在房產? 她建議回到「自住急迫性」與「資金效率」兩個核心判斷。

不想當只會追逐財富的哈佛律師…他讓通用汽車執行長道歉、推動法案救上億生命

每一年，各大律師事務所都會招募一群才華洋溢的年輕人，只為了幫助他們的客戶鑽法律漏洞和避稅…

投資黃金該選哪種？金條、黃金存摺、ETF、代幣化黃金一次看懂

川普釋出美伊戰爭可能快結束的訊號，美元指數回落，黃金價格10日上漲至每英兩5,160美元之上，然而，投資黃金的方式非常多種，包括直接買金條、黃金存摺、黃金 ETF及代幣化黃金，這些黃金型態的差異是什麼？哪一款交易成本最低？國內加密貨幣交易平台指出，可透過投資管道、流動性和可否兌換實體黃金等方式區分。

巴菲特五十歲時已擁256億元 財務專家：一般人都忽略他做了「1件事」

常常在媒體看到一些很吸睛的標題，比如「某人三十歲就存到一千萬」、「三十五歲達成財富自由」，或是「靠某種投資，短短幾個月就賺了多少錢」…

操作股票「什麼都不做」加油站工作一輩子老人擁遺產逾2.5億

這也是我們人性上的矛盾。我們通常覺得沒做事就好像沒在努力，心裡會不安，…

33K社會新鮮人月存不了10%…兩年後月薪5萬可存40%！「1項好習慣」變存錢王

理財這件事除了年輕人該關心，像我這樣的中年人，更需要重新檢視自己的財務狀況。畢竟，不管你幾歲，建立正確的理財觀念，永遠都不嫌晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。