台股2月定期定額：台積電、0050續創新高 高股息 ETF 與金控股消風

臺灣證券交易所公布2月定期定額交易戶數統計，顯示儘管2月份因農曆春節假期交易天數較少，定期定額投資熱度不減，但版塊出現位移。在個股與ETF排行榜中，龍頭標的台積電、0050的地位穩固，但投資人情緒在「科技成長」與「穩定股利」之間出現了的位移，高股息與金控的扣款戶數下滑。

在2月份個股排行榜中，台積電依然是國人定期定額的首選，戶數由1月的168,172戶小幅增長至168,803戶，增加631戶、月增0.37％，顯見即便市場波動，投資大眾對「護國神山」的長期長期競爭力仍充滿信心。

然而，排行前列的其他權值股與金控股多數呈現下滑趨勢。位居第二、三名的玉山金、兆豐金，2 月交易戶數分別減少2,187戶與2,602戶；其餘如中信金、第一金等大型金控也都有千戶以上的減幅。反觀科技大廠台達電表現相對穩健，排名從1月的第12名上升至第10名，顯示投資人對於科技產業的定期定額配置意願轉強。

相較於個股，ETF市場的成長力道更為驚人。元大台灣50持續鞏固龍頭寶座，2月戶數衝破80大關更直奔84萬戶以上、來到843,654戶，較1月大幅增加約4.6萬戶、月增5.7％，顯示「市值型」ETF在景氣復甦預期下仍是散戶最愛。

在高股息ETF方面，雖然元大高股息、國泰永續高股息分居二、三名，但兩者的戶數皆較1月份出現下滑（分別減少約4,000戶與1.4萬戶），顯示高股息產品在近期科技股強攻的環境下，資金出現移轉。

法人分析，2月份定期定額戶數的變動反映出兩大訊號：一、資金集中化。投資人更偏好流動性與市值領先的標的，如台積電與0050，在震盪盤勢中，這類大型權值標的被視為資金的安全港。

二、存股策略轉型。傳統金控存股戶數連兩月下滑，部分長期資金正轉向更具成長爆發力的科技型ETF（如半導體、AI 相關主題）；展望3月，隨著各企業陸續公布財報與配息政策，預計定期定額數據將進一步反映投資人對於「高息」與「成長」的取捨。