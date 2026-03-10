投資黃金該選哪種？金條、黃金存摺、ETF、代幣化黃金一次看懂

川普釋出美伊戰爭可能快結束的訊號，美元指數回落，黃金價格10日上漲至每英兩5,160美元之上，然而，投資黃金的方式非常多種，包括直接買金條、黃金存摺、黃金 ETF及代幣化黃金，這些黃金型態的差異是什麼？哪一款交易成本最低？國內加密貨幣交易平台指出，可透過投資管道、流動性和可否兌換實體黃金等方式區分。

首先，實體黃金是最傳統的資產保值方式，民間最常見的投資管道是銀樓，優點是普及，且本身就是實體，具備「看得到摸得到」的心理安全感，適合長線配置；銀行（如台灣銀行）則提供金鑽條塊投資選擇，來源較有保障，缺點是流動性相對較差，買賣時需考慮實體搬運與保管風險，且銀樓買賣價差通常較大，變現需親自臨櫃，最小購買單位是100公克。

其次，黃金存摺是小資族的入門首選，投資管道是在商業銀行開戶，可進行零碎交易，小至1公克，流動性優於實體黃金，只要在銀行營業時間內，透過手機App或網路銀行即可完成買賣，資金入帳迅速，當投資人帳戶重量累積到一定程度（如100公克或1台兩），可申請補足手續費後提領實體金條。

第三，黃金ETF則像買賣股票一樣簡單，直接透過證券帳戶在證交所買賣，流動性高，只要股市有開盤，隨時可以成交，且交易手續費與稅負相對於實體黃金較低，但無法兌換成實體黃金，僅追蹤金價指數，適合純粹想賺取金價價差的投資人。

第四，黃金期貨與黃金CFD（差價合約）是高槓桿的交易工具，前者需開期貨交易帳戶，流動性低；後者流動性高，與全球市場接軌，幾乎24小時皆可交易，但都不可兌換為實體黃金，屬於衍生性商品。

第五則是黃金代幣，以XAUt為例，XREX交易所指出，XAUt的最小購買單位是0.01顆（0.1英兩），黃金代幣XAUt的實體黃金儲備則由發行商Tether統一存放於瑞士深山的金庫內，這些金庫都符合倫敦金銀市場協會（LBMA）標準，足以抵抗核武與戰爭，提供高品質的安全性和保護；瑞士是著名的永久中立國，政治與金融系統穩定，長期都有良好的國際聲譽，是許多國家主要交易以及儲值黃金的主要的地點。

XAUt的黃金來自瑞士的鑄金廠，黃金的成色、規格以及品質都是最高標準，並由第三方會計師事務所BDO Italia進行審核，以確保每枚代幣均有相應的實體黃金作為儲備。

此外，XAUt的流動性高，亦可兌換為實體黃金。XREX交易所表示，若想要確認手中XAUt代幣所對應的實體黃金資訊，可以在Tether Gold官網輸入持有XAUt代幣的地址，就可以看到所屬對應黃金的序號、純度和重量，隨時掌控自己的資產狀況，也可以隨時選擇兌換實體黃金，根據官方規定，一次最少要兌換一整條黃金。

根據Tether Gold官方資料，TG Commodities Limited建議用戶至少存入430顆XAUt代幣（一顆XAUt代幣可兌換一英兩的黃金），確保達到一條金條的數量。具體兌換方式是用戶需要先到英國貴金屬貿易商TG Commodities Limited網站註冊帳號並通過驗證，確證手上持有的 XAUt數量，足夠兌換成一整條黃金條。

成功存入430顆XAUt 代幣後，TG Commodities Limited會重新分配一個或多個完整的黃金條，並將金條運送到用戶在瑞士指定的交付地址，需支付手續費及運費。若只想賣出黃金獲得收益，TG Commodities Limited也可以協助用戶在領取實體黃金後，於瑞士黃金市場賣出，獲得的收益會在扣除手續費後，以電匯美元的方式，提供給持有者。

