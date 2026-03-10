台灣金聯平價宅來了！11日起開賣 市價92折 123萬可買溫泉區養生套房

為響應政府照顧婚育族群政策，以及慶祝台灣金聯資產管理公司成立25週年，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購。今年亦新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

台灣金聯董事長宮文萍10日召開記者會正式對外宣布，115年度「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動即將啟動。宮文萍指出，今年活動係與子公司力興、力寶採聯合銷售方式辦理，提供婚育宅及平價住宅共100戶，以略低於市價約92折之固定價格，供民眾登記申購，主要物件集中在北北桃地區，約占47%；售價在1,000萬元以下者，約占43%；最低總價物件位於台東知本溫泉區，原做為溫泉飯店使用之養生套房，售價123萬元，經濟實惠，有購屋需求民眾一定要把握此一難得機會，以免錯失良機。

宮文萍表示，115年平價住宅（含婚育宅）銷售活動在規則上做了一些調整，首先是支持青年族群穩居、敢婚、願生、樂養，首次在平價住宅中新增保留20%屋源，專屬婚育家庭申購；其次，為避免平價住宅成為轉手套利、炒作房價之用，新增限制申購人限購1戶，希望長期以來支持本項活動的民眾要特別注意。另外為協助申購民眾順利取得融資，今年也擴大邀請5家銀行及1家農會(包括土銀、華銀、彰銀、臺企銀、聯邦銀及北投區農會)，提供台灣金聯客戶融資服務。

宮文萍強調，今年銷售規則雖然做了一些調整，不過，台灣金聯長期以來所提供的「四大保證」：「產權清楚、非輻射屋、非海砂屋、非事故屋」，以及物件以定價申購免再加價、免仲介費（至少可再省下總價約2%費用）、免過戶代書費之「三免」都沒有改變。加上申購方式簡單、明確，可避免不必要的人為炒作房價，對平抑房價有一定的示範作用，且在社會上已建立起品牌商譽，並受到民眾的肯定及信賴。

宮文萍進一步指出，今年出售的100戶，類型涵蓋透天厝、公寓、大廈、套房等，可滿足民眾多元居住需求。以區域分布，六都就占了81戶，其中北北桃有47戶；以全部物件售價分析，平均每戶1,319萬元，其中1,000萬元以下占43戶，且六都均有1,000萬元以下物件可供選擇。特別是婚育宅部分，考慮婚育族群之接送或照顧成本，均為2房以上，或具備親子友善設施（如托育據點、遊戲空間）、周邊公共服務充足（學區、交通、醫療），生活機能完善，及價格平實等特點，北北基有7戶、桃竹有4戶、中南高等三都各有3戶，且有10戶在1,000萬元下，相信能夠符合婚育族群需求。

至於深受民眾喜愛的捷運宅，宮文萍說，今年共推出雙北高雄捷運沿線宅共17戶，包括台北市中山國小、麟光各2戶、信義安和1戶；新北市菜寮3戶、三重國小、先嗇宮、景安、永安市場、新店等站各1戶；高雄市文化中心3戶、左營1戶，交通便捷、生活機能完善。另外，位於台北市林森北路商圈的套房僅需774萬；桃園市桃園區藝文特區的住宅大樓1,566萬元；位於台東知本溫泉區之養生套房共6戶，售價從123萬至128萬不等，非常適合退休養老或渡假休閒之用。

宮文萍表示，平價住宅、都更危老、包租代管等業務，是台灣金聯業務多元轉型發展的三大支柱，以實現安心成家、安全居住、安適生活的「居住正義 永續三安」為目標。過去15年台灣金聯平價住宅銷售活動，共有26,469人登記申購，總計出售1,035戶平價住宅，換言之，共幫助了1,035個家庭，以平實的價格購屋，實現購屋成家的夢想，成果相當豐碩，這是台灣金聯企業的社會責任，要讓一般社會大眾能以更平實的價格購買屬於自己的家，因此以讓利方式，推出平價住宅，替民眾把關每一推出的物件，讓民眾購屋無後顧之憂，如此貼近民眾的需求，深受民眾的肯定及歡迎，這也是台灣金聯持續推動的動力所在。

宮文萍指出，民眾對於有興趣物件，可以先在該公司網站（http://www.tamco.com.tw），或透過臉書粉絲團、line官方帳號等路徑瀏覽，經由網站建置之360度線上看屋，了解每個物件的特色，假日若要賞屋，時間皆登載於活動DM及網站。申購婚育宅者需提供全戶戶籍謄本（記事欄勿省略） 或孕婦健康手冊等證明文件親洽台北總公司、各業務處，或線上填妥申請書後掛號郵寄該公司（台北市南京東路二段85號12樓）、各地業務處，並同時繳交相關要約保證金30,000元及登記手續費1,000元，完成登記申購手續；同一物件若有多人登記，則訂在4月17日統一集中於總公司辦理公開抽籤決定買主，全程將提供網路直播供民眾觀賞，未抽中者無息退還3萬元保證金。相關出售內容及物件價格都公告在該公司網站，或可電洽台北總公司（02-25683355）；台中業務處（04-23286385）、台南業務處（06-2366685）、高雄業務處（07-2151337）查詢相關訊息。