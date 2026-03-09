中石化連續六年榮獲標普永續年鑑成員

中石化（1314）近期榮登「標普全球」（S&P Global）2026年永續年鑑，蟬聯6連霸佳績！在 2025 年企業永續評比中，中石化以總分 70 分、百分等級 PR96 的優異表現，擊敗全球 96% 的同業，也是台灣唯一連續6年入選永續年鑑的化學類企業，展現公司對永續發展的長期承諾與卓越成果及全球化工業中紮實的永續領導地位。

中石化長期深耕ESG領域，積極推動永續行動。公司持續參與國內外永續評鑑，透過評鑑指標檢視自身策略與實踐，並不斷精進改善，以對接國際最佳實踐（Best Practices），落實對永續發展的堅定承諾。本年度中石化持續被納入永續年鑑，於整體ESG各面向均有突出表現，顯示中石化對於重要永續主題持續精進之具體行動。

中石化在治理面（G）透明揭露《中石化對氣候變遷公共政策立場與參與聲明》，明確表達積極參與氣候治理的決心；並訂定《中石化風險管理政策與程序》以完善風險管控、強化營運韌性並掌握潛在挑戰與機會。在環境面（E），中石化積極落實減碳轉型，正式實行內部碳定價（Internal Carbon Pricing），將碳排放成本化，並將環境成本與社會成本納入決策，主動管理永續風險並持續推動低碳轉型。於社會面向（S），中石化透過制定「利害關係人議合計畫」，建立多元且暢通的溝通管道，聚焦回應投資者、供應鏈、員工、及社區所關注的議題，將內外部期望轉化為持續成長的動力。

2025年面對整體石化產業遭遇市場低迷、戰爭、對等關稅與通膨威脅所帶來的挑戰，公司透過內部產銷平台進行產銷策略調整及決策、成本控管與工安環保落實，維持營運彈性。中石化同時積極整合組織資源、精簡管理成本以提升營運效益。董事會於2025年第4季決議將頭份廠CPL二線 (No.2) 及尼龍粒工場停止生產並進行除役；並將專營肥料原料硫酸銨(CPL及AN的副產品)的100%持股子公司兆欣化學整併為中石化，除了將塑化市場及肥料市場產品連動整合，亦降低生產成本及減少通路界面，可期創造綜效營運。

展望未來，中石化將持續強化永續發展策略，除專注於綠色低碳產品的開發轉型，聚焦高值化產品與具成長潛力之應用領域，包含半導體、能源材料與通訊產業關鍵化學品，採行技術合作與代工模式，提升資源整合彈性與效率。

中石化表示，儘管外部環境仍具多重挑戰，企業轉型的信念不變。公司將以穩健與負責任的步伐前行，秉持高度公司治理原則，回應股東及各利害關係人的期望與對社會的責任，持續邁向低碳、高附加價值與永續的未來。