巴菲特五十歲時已擁256億元 財務專家：一般人都忽略他做了「1件事」

慢富，是最穩的致富之道 快富往往是運氣的博弈，慢富則是實力的累積。 真正的致富之道，不在於速度， 而在於你是否擁有不畏波動的內在穩定感。

快富不好嗎？為什麼要慢富

宇哲:

常常在媒體看到一些很吸睛的標題，比如「某人三十歲就存到一千萬」、「三十五歲達成財富自由」，或是「靠某種投資，短短幾個月就賺了多少錢」。每次看到這種報導，我內心的反應都是：「好厲害喔！我也好想要這樣。」心中的羨慕和嚮往，真的會一下子被激發出來。

但冷靜下來之後，我也會開始思考：「這樣的財富故事，是人人都能複製的嗎？或者這其實只是少數人的經驗，被過度放大的範例？」我們前面談過一個非常關鍵的觀念，就是「 慢富」，跟我們平常在媒體上看到的「 快富」故事，幾乎是完全相反的路線。

那些三十歲就存到一千萬、幾個月就靠投資賺一大筆錢的故事，都是屬於快富的案例。那些案例中的快富，跟我們提倡的慢富，到底在投資策略上有什麼根本的不同？兩者背後的心態又是如何影響我們的行為呢？

郝哥:

我們在講「快富」跟「慢富」的時候，很多人只看到快和慢，但真正應該關注的，是「怎麼快」跟「怎麼慢」。舉例來說，如果有人三十歲之前就累積了一千萬，我們應該問的是：「這一千萬是怎麼來的？」

如果這個人是靠買樂透中大獎，或是跟風買了一支莫名飆漲的股票，說實話，這種方式不叫投資，叫投機。兩者最大的差異在於，投資是基於知識、經驗、邏輯所做出的決策，可以不斷優化和複製；投機則純粹靠運氣，但這種方式你根本無法掌控，也無法長期依賴。投機的問題不在於風險，而在於無法持續成長，因為你根本無從判斷這筆錢下次還能不能賺到。

舉個極端一點的例子。有人買股票單純是因為朋友說這檔會漲，他就跟著買，漲了以後他覺得自己運氣好，但背後沒有任何知識的累積。這樣的快富即使中了一次，也不一定能複製第二次。這種靠運氣致富的方式，其實就是樂透邏輯。樂透會中，但絕對無法成為你的長期財務策略。

你可能會問，有沒有值得學習的快富？還是有。如果這個人是從十幾歲開始投入研究，每天花十幾個小時看盤、做功課，經過十幾年不斷累積經驗與判斷力，那麼他三十歲就財富自由，這樣的快富，其實是實力加上時間磨練出來的結果。這才是真正的投資，這種快富是可以學習、可以模仿，也可以持續的。

這就像我們看到一個身材超好的健身達人，都會忍不住問他：「 你花多久練成這樣？ 」但這麼問其實會造成誤解，因為答案絕對不只是「一年」或「三年」這麼簡單，關鍵是他在這段時間，每天到底做了多少努力？

我的健身教練曾說，一個說自己「一年就練出好身材」的人，其實每天都花兩個小時以上在訓練，除此之外還要暖身、拉伸、飲食控制、營養補充，整個流程跑完一天要三小時以上。他甚至還說：「你想在一年內有成果？那你得每天做到我做的這些事，否則別羨慕。」

理財也是同樣的邏輯。你看到有人幾年內就致富，但你沒看到的是，他可能每天花十幾個小時研究市場、記錄、覆盤，持續十幾年。這樣的快富本質上不是運氣，而是深厚的實力累積，是日復一日持續投入的結果。

所以關鍵不是快或慢，而是你願不願意花那麼多時間、持續這麼久，去堆疊自己的實力？你能不能把投資當成一份職業、一門專業，而不是一場碰運氣的冒險？

但我們大多數人不是這樣生活的。你可能一天只能花一、兩個小時看盤，甚至一週只有一、兩天有空。這很正常，因為我們的人生還有其他面向，包括工作、休閒、陪伴家人等等，各種提升生活品質的活動，這些才是真正能讓你感受到富足的事。

所以別為了快而焦慮，也不要因為慢就灰心。你不需要犧牲一切去換取金錢，而是可以選擇自己的節奏，在不影響生活品質的前提下穩定累積。這才是所謂的慢富精神：踏實、可複製、能持續。

《與成功有約》書裡有一句話深深打動了我：「真正的成功，是全方位的成功。」你不能為了賺錢而犧牲健康、放棄休閒、忽略家人，結果換來一個看起來很富有的自己，卻發現人生窮到只剩下錢。

慢富的真諦

再舉個例子。巴菲特和查理．蒙格，他們都算是慢富的代表。兩個人都是從年輕就開始投資，走的是穩健累積的路線。很多人看到巴菲特五十歲時已經擁有八億多美元（約新台幣256億元），但忽略了他其實從十幾歲就開始投資，花了四十年的時間，一步一腳印才走到那個位置。

這才是慢富真正的底蘊：早開始、長時間、持續做對的事。只要願意從現在開始，慢慢累積，你就有機會在未來迎來自己的財富奇蹟。而且慢富的過程，會帶來另一種更深層的富足感。你不用每天緊張兮兮追漲殺跌，只要穩穩的走，沿途還能陪孩子長大、跟伴侶看場電影、和朋友喝杯咖啡。你賺到的不只是錢，而是人生的完整與豐盛。這樣的慢，其實很快樂。

查理．蒙格說：「慢慢變富，是一件令人愉快的事。」我覺得這不只是一句智慧語錄，更是一種人生態度。因為當你不再急著用別人的速度去過你的人生，你才真正開始過自己的生活。

（本文摘自《財富自由心理學》作者：蔡宇哲, 郝旭烈)