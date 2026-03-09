機器人理財不是年輕人最愛！銀行調查：7成是中產族群 這三星座最多

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
機器人理財主力客群逐漸浮現。圖／AI生成 陳志誠

機器人理財主力客群逐漸浮現。第一銀行分析發現，約七成使用者年齡落在30至59歲，顯示具穩定收入與資產配置需求的中產族群，正成為機器人理財最大使用者；若從星座觀察，則以處女座、天秤座與天蠍座最愛使用。

金管會統計，截至2025年12月底，全台機器人理財資產規模達156.58億元。第一銀行以24.84億元排名公股銀行第一，市占率約15%，在整體市場中也占有一席之地。

第一銀行2020年推出e-First智能理財「基金投組」，2025年再推出「ETF投組」，產品線逐步擴充。

截至2025年底，已有近7萬名投資人參與，申購投資組合數逾12萬組，累計投資金額接近67億元，近三年投資規模每年成長逾三成，顯示機器人理財市場持續升溫。

從投資人結構觀察，中產族群已成為機器人理財主力。

第一銀行統計，約七成用戶年齡介於30至59歲，顯示具有穩定收入、同時面臨資產累積與家庭財務規劃需求的族群，對自動化投資與資產配置工具接受度最高。

進一步從星座觀察，前三大愛用族群為處女座、天秤座與天蠍座。

第一銀行分析，處女座投資風格較為謹慎，偏好有系統且可長期監控的理財方式；天秤座在投資決策時容易因選擇過多而猶豫，「選投資目標、不選標的」的機器人理財設計可降低決策困難；天蠍座則重視風險與報酬效率，更傾向透過系統化工具參與市場。

第一銀行表示，對於沒有時間研究市場或剛接觸投資的民眾，機器人理財可提供完整的資產配置與風險控管。

e-First智能理財導入國際投研機構晨星（Morningstar）資產配置演算法，由逾300名基金研究專家建立投資模組，並定期檢視市場情況，提供投資組合再平衡建議。

此外，機器人理財也大幅降低理財門檻。e-First智能理財每月最低只需3,000元即可投資，讓過去多半服務高資產客戶的資產配置建議，逐步向小資族、家庭客戶與退休族群擴大。

銀行業者認為，隨著投資門檻下降與投資流程數位化，機器人理財將持續滲透大眾市場，未來可望成為銀行數位財管的重要入口。

