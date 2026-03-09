快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

深耕高資產客戶 國泰世華銀行六度奪下「台灣最佳私人銀行」業界第一

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行第六度獲得國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）評選為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan）。國泰世華私人銀行執行長傅伯昇（圖中）親自率隊前往香港領獎。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行第六度獲得國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）評選為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan）。國泰世華私人銀行執行長傅伯昇（圖中）親自率隊前往香港領獎。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室（Family Office）服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，高資產客戶投資需求明確，重視穩健增值，需提供客製化資產配置建議，協助布局市場。國泰世華私人銀行早在2019年便成立「私募另類投資商品專家團隊」，延攬具十多年金融與國際資本市場經驗的專才加入，並持續穩健擴展。去（2025）年更響應政府推動的「亞洲資產管理中心」政策，領先同業進駐高雄亞洲資產管理專區；同時，攜手國際資產管理機構推出「私募基礎建設投資」方案，為高資產客戶提供多元的投資選擇，帶動台灣私人銀行服務加速銜接國際。

隨著高資產族群需求愈趨多樣化，國泰世華私人銀行落實「立足台灣、放眼亞洲」的發展願景，透過台灣、香港、新加坡三地整合的服務架構與完善基礎設施，讓客戶享有一站式、接軌全球的資產管理服務。國泰世華私人銀行持續導入AI、大數據與投資智慧引擎，打造開戶到交易的全流程（End-to-End）管理，優化前、中、後台整合效率與資料一致性；並以量化管理為核心，提升直通式處理（STP）與風險控管能力，建立兼具穩健與創新的數位資產管理模式，完善支援一站式的金融服務，本次獲獎也展現國際級管理架構與系統整合實力。

國泰金控為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，積極發展資產管理為銀行、保險外的第三事業引擎。國泰世華私人銀行亦延續集團策略，持續深化國際策略聯盟，與全球頂尖資產管理機構緊密合作。在全球邁入選舉年度、地緣政治風險升溫之際，高資產客戶在資產配置上更仰賴專業金融夥伴的即時、完整的市場資訊支援，國泰世華私人銀行深耕高資產客戶市場已邁入第13年，以百人專責團隊聞名於業界，資產管理規模維持雙位數年複合成長率（CAGR）。未來，將持續為客戶創造長期價值，並以具體行動推動台灣成為亞洲資產管理中心的願景。

基礎建設 財經媒體 資產配置

延伸閱讀

高資產財管市場 兩個轉折 資源充足的大型民營銀行更具優勢

國泰金前進校園徵才 開出7,600職缺

獨／逾2兆高資產財管市場遇逆風？金管會出新招 銀行憂商機遭卡

富邦金控引領下一代金融新星 28組MA招募至3月底

相關新聞

月休10天還能領44,799元！大學生曬超商打工薪水…全網羨慕：留給護理師看

一名大學生在萊爾富打工，分享薪資44,799元引發熱議。此薪水源自夜班與多天排班，並且休假10天。網友對此高薪表示羨慕，直言超商工作繁雜，薪資並不過分，甚至超過某些專業職位。

東京、熊本、杜拜、曼谷…全球看房走透透 她在泰國買樓 租金匯差ETF三頭賺！

房價，讓許多年輕人感嘆存頭期款的速度追不上漲幅，距離「成家」買房夢無比遙遠。理財作家Dr.Selena楊倩琳長期關注小資族理財與現金流布局。她分享，自己37歲買下第一間房，並非單靠死薪水，而是結合產業選擇、紀律儲蓄與ETF資產配置，逐步滾出頭期款，該放多少資金在房產? 她建議回到「自住急迫性」與「資金效率」兩個核心判斷。

短期三因素干擾 新興市場長期魅力不減

近期全球市場焦點再度回到地緣政治與政策變化。伊朗戰事升溫、美國關稅政策出現鬆動，加上中國全國人大登場，三股力量同時牽動市場情緒，也出現重新評估新興市場投資價值...

藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將於6日立法院會報告後付委審查，併案民眾黨團版審查。國民黨團5日公布國民黨團版本軍購特別條例，依美方2025年12月18日正式通知我方，金額約新台幣3,800億元。民進黨團則對方案中潛藏矛盾與風險表達擔憂。

《「我是有錢人」迷思791》媽媽被抽痰哀嚎令人不忍…「善終風險」也是退休規畫重要一環

「能否善終」會是所有在進行退休規劃的人，必須正視的一大課題。只是大部分退休規劃的重點，都是與「讓錢長大」有關；但每一位臨終之人，可能會希望用這筆資產…

賺到足夠的錢就能財富自由？ 專家拋1關鍵前提：要知道馬拉松距離

很多人在決定要不要買某件物品、左右為難時，會提到「真希望自己可以財富自由」。聽起來好像是，當你賺到足夠的錢，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。