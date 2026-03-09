快訊

月休10天還能領44,799元！大學生曬超商打工薪水…全網羨慕：留給護理師看

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大學生在萊爾富打工，分享薪資44,799元引發熱議。中央社
一名大學生在萊爾富打工，分享薪資44,799元引發熱議。中央社

超商打工薪水也能破4萬元？一名Threads網友近日分享自己在萊爾富工作的薪資入帳紀錄，引發大量討論。原PO表示，自己只是大學生，但這筆薪水「讓我重新活過來了」，貼文曝光後，吸引許多網友留言直呼羨慕，甚至有人感嘆比部分正職工作還高。

Threads帳號「ray.0721._」發文分享薪資入帳畫面，顯示3月5日薪資入帳44,799元。原PO表示，自己是一名大學生，在萊爾富打工；在留言區中，原PO也進一步說明薪資來源，指出是因為夜班加上連續多天排班，並提到「夜班加四天雙倍，但我二月也休了十天左右」，因此薪資看起來相對高。

不少網友認為，超商店員工作繁雜、責任重，拿到這樣的薪水其實並不誇張，也有人分享自己學生時期的打工經驗。「其實我覺得超商店員值得這薪水誒 畢竟事情超多又雜」、「學生時期在萊爾富打工也覺得薪水很高」、「去萊爾富一定要做大夜，薪水超高 要做的事情還比其他班少，然後又沒什麼客人」。

但也有網友感到衝擊，直言這樣的薪水甚至比一些專業工作還高，留言區出現不少「留某某職業看」的感嘆。「這比正職還多為什麼 你為什麼賺這麼多可以教一下嗎」、「留幼兒園老師、寵物美容師看」、「留給我的護理師好朋友們看」、「看了真想哭」。

目前2026年真實的打工薪資行情來看，台灣基本時薪已調升至196元。若依勞基法規定，身為時薪制的打工族，只要在國定假日（如過年、228連假或中秋節等）出勤，當天的薪資就必須以雙倍計算。也就是說，在這類特殊假日排班，每小時至少能領到392元。因此，像原PO把握雙倍薪水的特殊假日或夜班津貼，確實有機會讓單月薪資突破4萬元，但背後付出的時間與日夜顛倒的辛勞也不容小覷。

萊爾富 薪水 薪資 打工 大學生 護理師

相關新聞

一名大學生在萊爾富打工，分享薪資44,799元引發熱議。此薪水源自夜班與多天排班，並且休假10天。網友對此高薪表示羨慕，直言超商工作繁雜，薪資並不過分，甚至超過某些專業職位。

東京、熊本、杜拜、曼谷…全球看房走透透 她在泰國買樓 租金匯差ETF三頭賺！

房價，讓許多年輕人感嘆存頭期款的速度追不上漲幅，距離「成家」買房夢無比遙遠。理財作家Dr.Selena楊倩琳長期關注小資族理財與現金流布局。她分享，自己37歲買下第一間房，並非單靠死薪水，而是結合產業選擇、紀律儲蓄與ETF資產配置，逐步滾出頭期款，該放多少資金在房產? 她建議回到「自住急迫性」與「資金效率」兩個核心判斷。

短期三因素干擾 新興市場長期魅力不減

近期全球市場焦點再度回到地緣政治與政策變化。伊朗戰事升溫、美國關稅政策出現鬆動，加上中國全國人大登場，三股力量同時牽動市場情緒，也出現重新評估新興市場投資價值...

藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將於6日立法院會報告後付委審查，併案民眾黨團版審查。國民黨團5日公布國民黨團版本軍購特別條例，依美方2025年12月18日正式通知我方，金額約新台幣3,800億元。民進黨團則對方案中潛藏矛盾與風險表達擔憂。

《「我是有錢人」迷思791》媽媽被抽痰哀嚎令人不忍…「善終風險」也是退休規畫重要一環

「能否善終」會是所有在進行退休規劃的人，必須正視的一大課題。只是大部分退休規劃的重點，都是與「讓錢長大」有關；但每一位臨終之人，可能會希望用這筆資產…

賺到足夠的錢就能財富自由？ 專家拋1關鍵前提：要知道馬拉松距離

很多人在決定要不要買某件物品、左右為難時，會提到「真希望自己可以財富自由」。聽起來好像是，當你賺到足夠的錢，…

