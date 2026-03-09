月休10天還能領44,799元！大學生曬超商打工薪水…全網羨慕：留給護理師看

超商打工薪水也能破4萬元？一名Threads網友近日分享自己在萊爾富工作的薪資入帳紀錄，引發大量討論。原PO表示，自己只是大學生，但這筆薪水「讓我重新活過來了」，貼文曝光後，吸引許多網友留言直呼羨慕，甚至有人感嘆比部分正職工作還高。

Threads帳號「ray.0721._」發文分享薪資入帳畫面，顯示3月5日薪資入帳44,799元。原PO表示，自己是一名大學生，在萊爾富打工；在留言區中，原PO也進一步說明薪資來源，指出是因為夜班加上連續多天排班，並提到「夜班加四天雙倍，但我二月也休了十天左右」，因此薪資看起來相對高。

不少網友認為，超商店員工作繁雜、責任重，拿到這樣的薪水其實並不誇張，也有人分享自己學生時期的打工經驗。「其實我覺得超商店員值得這薪水誒 畢竟事情超多又雜」、「學生時期在萊爾富打工也覺得薪水很高」、「去萊爾富一定要做大夜，薪水超高 要做的事情還比其他班少，然後又沒什麼客人」。

但也有網友感到衝擊，直言這樣的薪水甚至比一些專業工作還高，留言區出現不少「留某某職業看」的感嘆。「這比正職還多為什麼 你為什麼賺這麼多可以教一下嗎」、「留幼兒園老師、寵物美容師看」、「留給我的護理師好朋友們看」、「看了真想哭」。

目前2026年真實的打工薪資行情來看，台灣基本時薪已調升至196元。若依勞基法規定，身為時薪制的打工族，只要在國定假日（如過年、228連假或中秋節等）出勤，當天的薪資就必須以雙倍計算。也就是說，在這類特殊假日排班，每小時至少能領到392元。因此，像原PO把握雙倍薪水的特殊假日或夜班津貼，確實有機會讓單月薪資突破4萬元，但背後付出的時間與日夜顛倒的辛勞也不容小覷。