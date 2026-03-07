聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣企銀115年經理人會議 宣示跨域並進、再創高峰

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣企銀2026年經理人會議，由董事長李嘉祥（中）及總經理李國忠（右三）帶領經理人宣示「跨域並進、再創高峰」。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀2026年經理人會議，由董事長李嘉祥（中）及總經理李國忠（右三）帶領經理人宣示「跨域並進、再創高峰」。圖/臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）3月6日召開「115年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，2026年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，會上並嘉許績優單位經理人，勉勵同仁攜手合作再創佳績。

李嘉祥指出，去年金融環境面臨關稅政策波動等壓力，臺灣企銀仍繳出亮眼績效，2025年合併稅前淨利152.45億元，年成長8.41%，連4年突破百億大關，資產品質亦穩健提升，好成績歸功於全體同仁的貢獻。

展望馬年，全行將持續在法令遵循及風險管理的基礎上，拓展企業金融客群，並透過財富管理業務擴大個人金融獲利，同時提升海外分行業務動能，全面優化獲利結構。

臺灣企銀明確宣示2026年度五大策略方針：「多元收益來源，擴大資產規模」、「深化數位賦能，達成獲利目標」、「強化風險管理，提升資本三率」、「優化管理機制，維護資產品質」及「穩健法遵內控，建構永續未來」，透過經理人交流凝聚共識及向心力，期許在變動的經營環境中，展現穩健成長的實力。

李嘉祥也勉勵經理人，成功沒有奇蹟，只有累積與軌跡」，臺灣企銀持續以「中小企業首選金融夥伴」為定位，透過跨域整合、公私協力，協助企業因應永續轉型與全球市場挑戰。臺灣企銀也將深化政策金融角色，近期已透過親訪及社交媒體等複合通路，主動關懷逾6萬4,100家中小企業客戶的金融需求，陪伴企業穩健前行。

針對AI浪潮，會中特別邀請曾思遠博士以「從數位化到 AI 化：開創新金融價值的方式」為題演講，增進經理人對數位金融轉型的理解。臺灣企銀近年積極落實數位轉型，以客戶需求為導向，推動永續金融；同時面對日新月異的詐騙犯罪，持續深度執行與高檢署簽署的可疑交易分析合作備忘錄，並藉由自行研發的「天眼識詐模型」提前攔截高風險情境，主動推廣全民防詐教育，落實社會責任。

中小企業 經理人 臺灣企銀

延伸閱讀

前二年大虧77億元 農業金庫：已連續6個月獲利 力拚今年轉虧為盈

緯軟財報／去年EPS達8.45元 創歷史次高

相關新聞

東京、熊本、杜拜、曼谷…全球看房走透透 她在泰國買樓 租金匯差ETF三頭賺！

房價，讓許多年輕人感嘆存頭期款的速度追不上漲幅，距離「成家」買房夢無比遙遠。理財作家Dr.Selena楊倩琳長期關注小資族理財與現金流布局。她分享，自己37歲買下第一間房，並非單靠死薪水，而是結合產業選擇、紀律儲蓄與ETF資產配置，逐步滾出頭期款，該放多少資金在房產? 她建議回到「自住急迫性」與「資金效率」兩個核心判斷。

臺灣企銀115年經理人會議 宣示跨域並進、再創高峰

臺灣企銀（2834）3月6日召開「115年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，2026年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，會上並嘉許績優單位經理人，勉勵同仁攜手合作再創佳績。

中東衝突推升塑化行情 業者：密切注意供需變化 利差修復空間仍待觀察

中東地緣政治衝突升溫，塑化原料漲價，也帶動塑化產品短線報價上行；但業界表示，目前局勢變化快速，雖產品價格受原料推升，但更需觀察成本過高是否侵蝕利差，及下游去化狀況；此外，PVC業者表示，由於原料供應出現不確定性，加上運費成本急升，天然氣等能源也出現斷供疑慮，已有暫停報價狀況。

短期三因素干擾 新興市場長期魅力不減

近期全球市場焦點再度回到地緣政治與政策變化。伊朗戰事升溫、美國關稅政策出現鬆動，加上中國全國人大登場，三股力量同時牽動市場情緒，也出現重新評估新興市場投資價值...

藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將於6日立法院會報告後付委審查，併案民眾黨團版審查。國民黨團5日公布國民黨團版本軍購特別條例，依美方2025年12月18日正式通知我方，金額約新台幣3,800億元。民進黨團則對方案中潛藏矛盾與風險表達擔憂。

《「我是有錢人」迷思791》媽媽被抽痰哀嚎令人不忍…「善終風險」也是退休規畫重要一環

「能否善終」會是所有在進行退休規劃的人，必須正視的一大課題。只是大部分退休規劃的重點，都是與「讓錢長大」有關；但每一位臨終之人，可能會希望用這筆資產…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。