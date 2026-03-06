聽新聞
中東衝突推升塑化行情 業者：密切注意供需變化 利差修復空間仍待觀察

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中東地緣政治衝突升溫，塑化原料漲價，也帶動塑化產品短線報價上行；但業界表示，目前局勢變化快速，雖產品價格受原料推升，但更需觀察成本過高是否侵蝕利差，及下游去化狀況；此外，PVC業者表示，由於原料供應出現不確定性，加上運費成本急升，天然氣等能源也出現斷供疑慮，已有暫停報價狀況。

中東局勢一日數變，油價走堅下，塑化原料乙烯、丙烯、苯紛紛攀升，帶動遠東區塑化產品報價整體呈上行趨勢。對於此波行情是否有助利差修復，國內苯乙烯（SM）業者認為尚待觀察。若後續荷莫茲海峽持續封鎖，中東出貨受阻，可能進一步推升東北亞SM報價，不過也觀察到其中包含期貨操作因素。

從供需面來看，今年中國大陸仍有約333萬噸SM新產能開出，隨近期價格回升，大陸SM開工率上周已回升至約75%至77%，顯示供給壓力仍在；加上大陸經濟復甦訊號不明確，下游需求未見明顯回升，目前僅ABS開工率略有改善，後續價格能否維持高檔仍待觀察。

EG市場方面，業者指出，目前原料與產品價格同步走升，但仍需觀察乙烯等上游成本能否順利傳導至EG及相關特化產品。EG業者東聯（1710）強調，基於與客戶長期經營的原則，如漲價僅為合理反映成本，不傾向發戰爭財。

PVC業者則表示，原料供應情況不明朗、缺料疑慮上升，加上全球運費上揚，中東航線已加收戰爭附加費與緊急費用，若油氣供應再出現波動，恐進一步影響生產。目前在原料供應、運費成本及能源供給三大不確定因素影響下，中國大陸及東北亞PVC、ABS業者本周已有暫停報價情況，市場報價多來自貿易商前期庫存。

路透報導，新加坡石化巨擘Aster Chemicals and Energy 6日表示，因中東衝突導致原物料供應中斷，宣布不可抗力。業者表示，如上游廠商相繼宣布不可抗力，生產恐將受影響。

需求方面，PVC業者認為，若不考量戰事因素，隨春夏旺季來臨及石化裝置進入檢修期，印度、東南亞及歐美需求穩定看升。雖但戰爭使部分下游業者延後採購，但整體需求到第2季為止都看正向。

中東 荷莫茲海峽 地緣政治

東京、熊本、杜拜、曼谷…全球看房走透透 她在泰國買樓 租金匯差ETF三頭賺！

房價，讓許多年輕人感嘆存頭期款的速度追不上漲幅，距離「成家」買房夢無比遙遠。理財作家Dr.Selena楊倩琳長期關注小資族理財與現金流布局。她分享，自己37歲買下第一間房，並非單靠死薪水，而是結合產業選擇、紀律儲蓄與ETF資產配置，逐步滾出頭期款，該放多少資金在房產? 她建議回到「自住急迫性」與「資金效率」兩個核心判斷。

短期三因素干擾 新興市場長期魅力不減

近期全球市場焦點再度回到地緣政治與政策變化。伊朗戰事升溫、美國關稅政策出現鬆動，加上中國全國人大登場，三股力量同時牽動市場情緒，也出現重新評估新興市場投資價值...

藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將於6日立法院會報告後付委審查，併案民眾黨團版審查。國民黨團5日公布國民黨團版本軍購特別條例，依美方2025年12月18日正式通知我方，金額約新台幣3,800億元。民進黨團則對方案中潛藏矛盾與風險表達擔憂。

《「我是有錢人」迷思791》媽媽被抽痰哀嚎令人不忍…「善終風險」也是退休規畫重要一環

「能否善終」會是所有在進行退休規劃的人，必須正視的一大課題。只是大部分退休規劃的重點，都是與「讓錢長大」有關；但每一位臨終之人，可能會希望用這筆資產…

賺到足夠的錢就能財富自由？ 專家拋1關鍵前提：要知道馬拉松距離

很多人在決定要不要買某件物品、左右為難時，會提到「真希望自己可以財富自由」。聽起來好像是，當你賺到足夠的錢，…

