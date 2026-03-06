中東衝突推升塑化行情 業者：密切注意供需變化 利差修復空間仍待觀察

中東地緣政治衝突升溫，塑化原料漲價，也帶動塑化產品短線報價上行；但業界表示，目前局勢變化快速，雖產品價格受原料推升，但更需觀察成本過高是否侵蝕利差，及下游去化狀況；此外，PVC業者表示，由於原料供應出現不確定性，加上運費成本急升，天然氣等能源也出現斷供疑慮，已有暫停報價狀況。

中東局勢一日數變，油價走堅下，塑化原料乙烯、丙烯、苯紛紛攀升，帶動遠東區塑化產品報價整體呈上行趨勢。對於此波行情是否有助利差修復，國內苯乙烯（SM）業者認為尚待觀察。若後續荷莫茲海峽持續封鎖，中東出貨受阻，可能進一步推升東北亞SM報價，不過也觀察到其中包含期貨操作因素。

從供需面來看，今年中國大陸仍有約333萬噸SM新產能開出，隨近期價格回升，大陸SM開工率上周已回升至約75%至77%，顯示供給壓力仍在；加上大陸經濟復甦訊號不明確，下游需求未見明顯回升，目前僅ABS開工率略有改善，後續價格能否維持高檔仍待觀察。

EG市場方面，業者指出，目前原料與產品價格同步走升，但仍需觀察乙烯等上游成本能否順利傳導至EG及相關特化產品。EG業者東聯（1710）強調，基於與客戶長期經營的原則，如漲價僅為合理反映成本，不傾向發戰爭財。

PVC業者則表示，原料供應情況不明朗、缺料疑慮上升，加上全球運費上揚，中東航線已加收戰爭附加費與緊急費用，若油氣供應再出現波動，恐進一步影響生產。目前在原料供應、運費成本及能源供給三大不確定因素影響下，中國大陸及東北亞PVC、ABS業者本周已有暫停報價情況，市場報價多來自貿易商前期庫存。

路透報導，新加坡石化巨擘Aster Chemicals and Energy 6日表示，因中東衝突導致原物料供應中斷，宣布不可抗力。業者表示，如上游廠商相繼宣布不可抗力，生產恐將受影響。

需求方面，PVC業者認為，若不考量戰事因素，隨春夏旺季來臨及石化裝置進入檢修期，印度、東南亞及歐美需求穩定看升。雖但戰爭使部分下游業者延後採購，但整體需求到第2季為止都看正向。