新光保全2026春酒啟動「D.A.N.C.E」 以 AI 驅動安全科技與營運升級

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
新光保全2026春酒活動，董事長吳昕東（中）、總經理洪國超（右二）等主管一起上台感謝過去一年同仁努力的辛勞。新光保全提供
新光保全（9925）6日舉辦2026年春酒盛會，宣布2026年度經營策略與發展方向，面對數位轉型加速、風險樣態日益複雜的新局勢，將以科技深化為動能、營運優化為基礎，穩健推動組織與服務模式，推動「D.A.N.C.E」 以AI驅動安全科技與營運升級。

新光保全表示，安全服務產業已由傳統人力與設備導向，逐步轉向數據整合與智慧決策支援的新階段。今年將以「D.A.N.C.E.」作為年度經營主軸與策略架構，全面強化市場競爭力與營運效率。

其中，「Demand Drive」強調回歸客戶需求本質，以場域洞察驅動產品與服務優化；「AI Productivity」聚焦AI技術導入營運流程與管理決策，提升整體生產力與人效；「New Spaces」因應高齡化社會與產業升級趨勢，布局智慧照護與整合型解決方案，拓展新應用場景；「Cost Effective」透過精準成本管理與資源配置優化，提升投資報酬效率；「Employee Centric」則持續深化人才培育與組織韌性，強化員工與企業的長期連結與價值共創。

新保表示，科技應用的核心不僅在於導入工具，更在於透過流程再造與數據整合提升治理能力。未來將持續強化數據整合與系統串接，推動安全服務由事後應變升級為前端預警與即時決策支援，打造更具韌性的智慧安全服務體系。

此外，新光保全將於3月17日前進南港展覽館參與「智慧城市展」。屆時將展示多項應用AI的創新成果，重點鎖定金融防詐、商家防竊、居家安管及醫療物流等領域。透過科技展現從「被動監控」進化至「智慧風險管理」的整體解決方案，鞏固其在安控產業的領先地位。

展望未來，新光保全將「永續發展」與「科技創新」視為長期核心策略。在穩健經營的基礎上，公司將持續深化技術應用，強化風險管理與價值創造能力，不僅為客戶打造更安心、智慧的生活環境，更致力於為股東及利害關係人創造穩定且長期的企業價值。

東京、熊本、杜拜、曼谷…全球看房走透透 她在泰國買樓 租金匯差ETF三頭賺！

房價，讓許多年輕人感嘆存頭期款的速度追不上漲幅，距離「成家」買房夢無比遙遠。理財作家Dr.Selena楊倩琳長期關注小資族理財與現金流布局。她分享，自己37歲買下第一間房，並非單靠死薪水，而是結合產業選擇、紀律儲蓄與ETF資產配置，逐步滾出頭期款，該放多少資金在房產? 她建議回到「自住急迫性」與「資金效率」兩個核心判斷。

短期三因素干擾 新興市場長期魅力不減

近期全球市場焦點再度回到地緣政治與政策變化。伊朗戰事升溫、美國關稅政策出現鬆動，加上中國全國人大登場，三股力量同時牽動市場情緒，也出現重新評估新興市場投資價值...

藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將於6日立法院會報告後付委審查，併案民眾黨團版審查。國民黨團5日公布國民黨團版本軍購特別條例，依美方2025年12月18日正式通知我方，金額約新台幣3,800億元。民進黨團則對方案中潛藏矛盾與風險表達擔憂。

《「我是有錢人」迷思791》媽媽被抽痰哀嚎令人不忍…「善終風險」也是退休規畫重要一環

「能否善終」會是所有在進行退休規劃的人，必須正視的一大課題。只是大部分退休規劃的重點，都是與「讓錢長大」有關；但每一位臨終之人，可能會希望用這筆資產…

賺到足夠的錢就能財富自由？ 專家拋1關鍵前提：要知道馬拉松距離

很多人在決定要不要買某件物品、左右為難時，會提到「真希望自己可以財富自由」。聽起來好像是，當你賺到足夠的錢，…

台股崩跌千點該逃嗎？十大崩盤回顧告訴你「財富自由」密碼

伊朗衝突加劇市場波動，台股4日狂瀉千點，台指選擇權波動率指數（VIXTWN）升至32.42。截至上午10點半，最低達32,950點、一度大跌1,373點。然而，回顧歷史長河，台股每一次的「蹲低」往往為了下一波的「跳高」。法人表示，短期內雖面臨劇烈修正，但在基本面並未轉向的前提下，建議長線投資人應保持理性，不宜在恐慌情緒下盲目殺出，反而應趁勢逢低布局。

