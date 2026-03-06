快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

短期三因素干擾 新興市場長期魅力不減

聯合新聞網／ 富蘭克林證券投顧
近期全球市場焦點再度回到地緣政治與政策變化。示意圖／AI生成
近期全球市場焦點再度回到地緣政治與政策變化。示意圖／AI生成

近期全球市場焦點再度回到地緣政治與政策變化。伊朗戰事升溫、美國關稅政策出現鬆動，加上中國全國人大登場，三股力量同時牽動市場情緒，也出現重新評估新興市場投資價值的雜音。

新興市場短線承壓 留意三焦點發展

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）經理團隊分析，伊朗衝突的性質正在轉變，隨著軍事行動可能拉長時間，金融市場開始重新定價風險。倘若能源與物流基礎設施遭受進一步干擾，恐觸發通膨壓力，其中荷莫茲海峽是否遭受實質封鎖，更是牽動全球油價與市場波動的敏感神經，尤其當前部分新興市場已創下歷史高點，短線修正幾乎難以避免，投資人應多加留意。

其次，美國關稅政策遭最高法院裁定限制行政部門改以緊急法源因應，稍緩市場壓力與降低全球貿易摩擦的干擾程度，提供中國及其他新興市場出口產業喘息機會。

再者是中國全國人大會議登場，市場關注經濟成長目標恐下修到4.5%至5%，以及是否持續推動與美國的科技競逐，或是轉而更強調經濟再平衡及反內卷。另外每年超過四兆美元的中央與地方政府支出，其資金配置方向也可能攸關產業表現和投資方向。

波動中更重視分散 用新興平衡掌握AI明星與高息機會

富蘭克林證券投顧表示，中長期來看，受到美國降息與美元走弱的預期，有利新興市場資產表現，此外新興經濟體的企業獲利動能持續改善，政策空間也相對成熟市場更為充裕，特別是部分新興亞洲國家的科技導向，強烈受惠於 AI 與半導體投資循環，中國工業企業對美國以外市場的出口動能，亦緩衝部分國內需求疲弱的衝擊。

考量到新興市場震盪度相對高，又不想因此錯失GDP成長、企業獲利與殖利率表現均優於成熟市場的大好機會，建議用新興市場平衡型基金更能兼顧分散風險及掌握當紅趨勢的雙重需求，以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來說，靈活布局股票與債券兩大資產，並在控管波動風險的前提下，追求資本利得、利息與匯兌收益三大目標，特別是努力維持可持續性配息以滿足投資人多元收益需求。

該基金現階段在股市策略聚焦於涵蓋台積電、SK海力士、三星電子等重量級AI科技股（不代表對任一個股的買賣建議），同時結合消費升級、產業整合、可持續的未來，用新興市場四大主題，從中篩選具競爭力的股票標的；債券部位方面，鎖定具較高殖利率（基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率）、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債。

短期三項因素交疊，新興市場震盪難免，但結構性趨勢並未因此反轉，對投資人而言，當前環境更像是一場耐心與紀律的考驗，在波動中謹慎檢視基本面，有助於把握新興市場短線修正後釐清逢低布局方向的重要時機。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本文不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。>
新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。非投資級債券基金警語：由於非投資級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，部分基金進行配息前未先扣除應負擔之費用，由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本(境外)基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088　傳真：﹝02﹞2781-7788
◎本公司從事廣告及營業活動行為皆遵循中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」之規範，提醒新聞稿內容若再編製，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之報導。

新興市場 地緣政治 基礎設施 美國

延伸閱讀

新興股債韌性新機齊發 廣納成長及收益雙題材

兩關鍵促日股搶搶滾 四亮點題材一次囊括

生技產業前景佳 三布局方向領航

三主題三趨勢 洞悉2026年迎新局

相關新聞

東京、熊本、杜拜、曼谷…全球看房走透透 她在泰國買樓 租金匯差ETF三頭賺！

房價，讓許多年輕人感嘆存頭期款的速度追不上漲幅，距離「成家」買房夢無比遙遠。理財作家Dr.Selena楊倩琳長期關注小資族理財與現金流布局。她分享，自己37歲買下第一間房，並非單靠死薪水，而是結合產業選擇、紀律儲蓄與ETF資產配置，逐步滾出頭期款，該放多少資金在房產? 她建議回到「自住急迫性」與「資金效率」兩個核心判斷。

短期三因素干擾 新興市場長期魅力不減

近期全球市場焦點再度回到地緣政治與政策變化。伊朗戰事升溫、美國關稅政策出現鬆動，加上中國全國人大登場，三股力量同時牽動市場情緒，也出現重新評估新興市場投資價值...

藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將於6日立法院會報告後付委審查，併案民眾黨團版審查。國民黨團5日公布國民黨團版本軍購特別條例，依美方2025年12月18日正式通知我方，金額約新台幣3,800億元。民進黨團則對方案中潛藏矛盾與風險表達擔憂。

《「我是有錢人」迷思791》媽媽被抽痰哀嚎令人不忍…「善終風險」也是退休規畫重要一環

「能否善終」會是所有在進行退休規劃的人，必須正視的一大課題。只是大部分退休規劃的重點，都是與「讓錢長大」有關；但每一位臨終之人，可能會希望用這筆資產…

賺到足夠的錢就能財富自由？ 專家拋1關鍵前提：要知道馬拉松距離

很多人在決定要不要買某件物品、左右為難時，會提到「真希望自己可以財富自由」。聽起來好像是，當你賺到足夠的錢，…

台股崩跌千點該逃嗎？十大崩盤回顧告訴你「財富自由」密碼

伊朗衝突加劇市場波動，台股4日狂瀉千點，台指選擇權波動率指數（VIXTWN）升至32.42。截至上午10點半，最低達32,950點、一度大跌1,373點。然而，回顧歷史長河，台股每一次的「蹲低」往往為了下一波的「跳高」。法人表示，短期內雖面臨劇烈修正，但在基本面並未轉向的前提下，建議長線投資人應保持理性，不宜在恐慌情緒下盲目殺出，反而應趁勢逢低布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。