短期三因素干擾 新興市場長期魅力不減

近期全球市場焦點再度回到地緣政治與政策變化。伊朗戰事升溫、美國關稅政策出現鬆動，加上中國全國人大登場，三股力量同時牽動市場情緒，也出現重新評估新興市場投資價值的雜音。

新興市場短線承壓 留意三焦點發展

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）經理團隊分析，伊朗衝突的性質正在轉變，隨著軍事行動可能拉長時間，金融市場開始重新定價風險。倘若能源與物流基礎設施遭受進一步干擾，恐觸發通膨壓力，其中荷莫茲海峽是否遭受實質封鎖，更是牽動全球油價與市場波動的敏感神經，尤其當前部分新興市場已創下歷史高點，短線修正幾乎難以避免，投資人應多加留意。

其次，美國關稅政策遭最高法院裁定限制行政部門改以緊急法源因應，稍緩市場壓力與降低全球貿易摩擦的干擾程度，提供中國及其他新興市場出口產業喘息機會。

再者是中國全國人大會議登場，市場關注經濟成長目標恐下修到4.5%至5%，以及是否持續推動與美國的科技競逐，或是轉而更強調經濟再平衡及反內卷。另外每年超過四兆美元的中央與地方政府支出，其資金配置方向也可能攸關產業表現和投資方向。

波動中更重視分散 用新興平衡掌握AI明星與高息機會

富蘭克林證券投顧表示，中長期來看，受到美國降息與美元走弱的預期，有利新興市場資產表現，此外新興經濟體的企業獲利動能持續改善，政策空間也相對成熟市場更為充裕，特別是部分新興亞洲國家的科技導向，強烈受惠於 AI 與半導體投資循環，中國工業企業對美國以外市場的出口動能，亦緩衝部分國內需求疲弱的衝擊。

考量到新興市場震盪度相對高，又不想因此錯失GDP成長、企業獲利與殖利率表現均優於成熟市場的大好機會，建議用新興市場平衡型基金更能兼顧分散風險及掌握當紅趨勢的雙重需求，以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來說，靈活布局股票與債券兩大資產，並在控管波動風險的前提下，追求資本利得、利息與匯兌收益三大目標，特別是努力維持可持續性配息以滿足投資人多元收益需求。

該基金現階段在股市策略聚焦於涵蓋台積電、SK海力士、三星電子等重量級AI科技股（不代表對任一個股的買賣建議），同時結合消費升級、產業整合、可持續的未來，用新興市場四大主題，從中篩選具競爭力的股票標的；債券部位方面，鎖定具較高殖利率（基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率）、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債。

短期三項因素交疊，新興市場震盪難免，但結構性趨勢並未因此反轉，對投資人而言，當前環境更像是一場耐心與紀律的考驗，在波動中謹慎檢視基本面，有助於把握新興市場短線修正後釐清逢低布局方向的重要時機。