美伊開戰 台中人憂中火「以氣換煤」進度受阻 台電說話了
美國與伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，若天然氣供應受阻，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力，引發台中人憂心台中火力發電廠「以氣換煤」進度受影響。對此，台電表示，台中電廠「以氣換煤」進度依經濟部規畫進行，首部機組預定今年上線，逐步拆除1、2號燃煤機組，以及將3、4號燃煤機轉為備用。
台電表示，有關台電台中電廠「以氣換煤」進度，是依經濟部規畫進行，台中電廠現正進行新燃氣機組更新計畫，首部燃氣新機組預定今（2026）年上線，既有燃煤機組將搭配新燃氣機組進度，逐步拆除1、2號機，以及將3、4號機轉為備用；後續二期燃氣機組預計2031年起更新上線後，逐步拆除3、4號機，以及將5至10號機轉為緊備機組，預計在2034年底前，達成中火無煤供電目標。
