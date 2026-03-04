快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

賺到足夠的錢就能財富自由？ 專家拋1關鍵前提：要知道馬拉松距離

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

財富自由的定義

宇哲：

很多人在決定要不要買某件物品、左右為難時，會提到「真希望自己可以財富自由」。聽起來好像是，當你賺到足夠的錢，就可以隨便花，買什麼東西都不用考慮、不用皺眉、不用猶豫，從此過著幸福快樂的日子。真的是這樣嗎？我們該怎麼去理解所謂的「財富自由」呢？

郝哥：

財富自由這四個字，幾乎是每次我在財務思維課程中都會提到的話題。我通常會問大家：「你們想要財富自由嗎？」幾乎現場所有人都會舉手。但是當我接著問：「你們希望什麼時候達到財富自由呢？」這時候，大家就會開始沉默，沒有人知道具體的時間或標準。

本文摘自《財富自由心理學》
本文摘自《財富自由心理學》

每個人都想要財富自由，卻對財富自由的具體定義模糊不清。然而，沒有明確的目標，就無法達標。例如，我提議我們一起去跑馬拉松，但如果你不知道馬拉松的距離是十公里、二十一公里，還是四十二公里，那麼你就不知道該如何訓練和準備。同樣的，對於財富自由，如果你沒有設定具體的財富目標和標準，你也很難知道自己要做什麼才能達成。

很多人以為，只要賺到一筆足夠的錢就能達成財富自由。實際上，這個想法是有問題的，因為賺錢並不等於財富自由。財富自由不僅跟錢有關，也跟如何管理這些錢、如何保全資產有關。比如說，你可能需要了解信託這類的工具，才能更好保護你的財產。

有趣的是，錢多不一定讓你更自由，反而可能帶來更多煩惱。有錢人會擔心如何分配財富、管理財富，甚至還會煩惱家庭繼承等問題。所以，財富自由不在於你今天賺了多少錢，而是你如何去定義和理解「自由」。

財富自由的關鍵前提

我認為談財富自由有個關鍵前提，那就是「沒有目標就無法達成」，而且這個目標必須是可操作的。就像減肥一樣，如果單純說「我要減肥」，這只是一個模糊的目標；但如果說「接下來八個月，每個月減一公斤」，那這就是一個具體、可執行的目標。

宇哲：

這麼說來，財富自由和心理學談的自律，也就是意志力，有很深的關聯。在談追求財富自由之前，你要先清楚知道，對你來說：什麼是財富自由？該如何具體去達成？這跟建立良好習慣的方法一樣，因為在任何情況下，我們都需要具體的操作方法，才能實現自己的目標。

也就是說，如果想建立一個好習慣，你首先要問自己幾個問題。例如，這個習慣的具體行為是什麼？需要做幾次？在哪裡做？這些問題會讓你接下來的行動有一個可執行的計畫和操作方法，這樣你才能清楚了解你的目標，並知道如何達成。

一項跟完成報告有關的研究中，研究人員把受試學生分成兩組。其中一組被要求先列出具體計畫，包括什麼時候、在哪裡完成報告；另一組則沒有任何計畫要求。結果顯示，有計畫的學生中，71%能在規定時間內完成並繳交報告；至於沒有計畫的那組，僅32%能在期限內完成。

擬定具體計畫效果更佳

類似研究也發現，成年人在面對工作任務時，事先設定具體的行動計畫，例如在何時開始、在哪裡進行、如何分階段完成等，會大幅提升任務完成的可能性。這些結果告訴我們，當人們為目標擬定具體計畫時，尤其是細節到「何時、何地、如何」這些具體層面，目標就會變得更容易實現，實際成果也更好。

對於學生或任何需要在期限內完成任務的人，上述研究的啟發是明確的。詳細的計畫不僅有助於增加效率，還能有效降低拖延。這個道理不僅適用於學業或工作，也適用於更宏大的目標，比如財富自由。假如我們希望實現財富自由，就必須先對這個目標有具體的想法，包括什麼時候達成、每年需要儲蓄多少、需要做哪些投資等等。愈具體的計劃，愈能幫助我們把抽象的願望一步步變成現實。

（本文摘自《財富自由心理學》作者：蔡宇哲, 郝旭烈)

編輯推薦

相關新聞

賺到足夠的錢就能財富自由？ 專家拋1關鍵前提：要知道馬拉松距離

很多人在決定要不要買某件物品、左右為難時，會提到「真希望自己可以財富自由」。聽起來好像是，當你賺到足夠的錢，…

台股崩跌千點該逃嗎？十大崩盤回顧告訴你「財富自由」密碼

伊朗衝突加劇市場波動，台股4日狂瀉千點，台指選擇權波動率指數（VIXTWN）升至32.42。截至上午10點半，最低達32,950點、一度大跌1,373點。然而，回顧歷史長河，台股每一次的「蹲低」往往為了下一波的「跳高」。法人表示，短期內雖面臨劇烈修正，但在基本面並未轉向的前提下，建議長線投資人應保持理性，不宜在恐慌情緒下盲目殺出，反而應趁勢逢低布局。

詹文男X廖啓成 從罐頭到 AI：台灣食品60年的逆襲

在全球產業快速變動、科技與永續並進的時代，各行各業都面臨轉型挑戰，而長年作為台灣食品產業與政府政策重要後盾的法人研究機構，也正站在關鍵轉折點上。數位轉型學院院長詹文男於《大師543》節目中，特別邀請食品工業發展研究所所長廖啓成，分享其帶領食品所在不同產業浪潮中不斷轉型、持續服務產業與社會的歷程。

國民幸福指數問家裡幾個馬桶 心理學家：說明金錢在幸福當中扮演的角色

一個用來評量國民幸福指數的測驗，當中一題是問：你家裡有幾個馬桶？聽到的當下我有些困惑…

「三星電選四倍十期」比較好？數學老師精算：維持10期但降為兩倍下注

數學老師李祥說明台彩賓果的加碼活動玩法，指出「三星電選四倍十期」的期望值永遠為負。

美股漲跌互見 四項利多支撐美股前景

美股四大指數漲跌互見，僅道瓊指數上漲17.05點或0.03%，收49,499.19點；其餘如S&P 500指數跌37.2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。