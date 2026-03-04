賺到足夠的錢就能財富自由？ 專家拋1關鍵前提：要知道馬拉松距離

財富自由的定義

宇哲：

很多人在決定要不要買某件物品、左右為難時，會提到「真希望自己可以財富自由」。聽起來好像是，當你賺到足夠的錢，就可以隨便花，買什麼東西都不用考慮、不用皺眉、不用猶豫，從此過著幸福快樂的日子。真的是這樣嗎？我們該怎麼去理解所謂的「財富自由」呢？

郝哥：

財富自由這四個字，幾乎是每次我在財務思維課程中都會提到的話題。我通常會問大家：「你們想要財富自由嗎？」幾乎現場所有人都會舉手。但是當我接著問：「你們希望什麼時候達到財富自由呢？」這時候，大家就會開始沉默，沒有人知道具體的時間或標準。

本文摘自《財富自由心理學》

每個人都想要財富自由，卻對財富自由的具體定義模糊不清。然而，沒有明確的目標，就無法達標。例如，我提議我們一起去跑馬拉松，但如果你不知道馬拉松的距離是十公里、二十一公里，還是四十二公里，那麼你就不知道該如何訓練和準備。同樣的，對於財富自由，如果你沒有設定具體的財富目標和標準，你也很難知道自己要做什麼才能達成。

很多人以為，只要賺到一筆足夠的錢就能達成財富自由。實際上，這個想法是有問題的，因為賺錢並不等於財富自由。財富自由不僅跟錢有關，也跟如何管理這些錢、如何保全資產有關。比如說，你可能需要了解信託這類的工具，才能更好保護你的財產。

有趣的是，錢多不一定讓你更自由，反而可能帶來更多煩惱。有錢人會擔心如何分配財富、管理財富，甚至還會煩惱家庭繼承等問題。所以，財富自由不在於你今天賺了多少錢，而是你如何去定義和理解「自由」。

財富自由的關鍵前提

我認為談財富自由有個關鍵前提，那就是「沒有目標就無法達成」，而且這個目標必須是可操作的。就像減肥一樣，如果單純說「我要減肥」，這只是一個模糊的目標；但如果說「接下來八個月，每個月減一公斤」，那這就是一個具體、可執行的目標。

宇哲：

這麼說來，財富自由和心理學談的自律，也就是意志力，有很深的關聯。在談追求財富自由之前，你要先清楚知道，對你來說：什麼是財富自由？該如何具體去達成？這跟建立良好習慣的方法一樣，因為在任何情況下，我們都需要具體的操作方法，才能實現自己的目標。

也就是說，如果想建立一個好習慣，你首先要問自己幾個問題。例如，這個習慣的具體行為是什麼？需要做幾次？在哪裡做？這些問題會讓你接下來的行動有一個可執行的計畫和操作方法，這樣你才能清楚了解你的目標，並知道如何達成。

一項跟完成報告有關的研究中，研究人員把受試學生分成兩組。其中一組被要求先列出具體計畫，包括什麼時候、在哪裡完成報告；另一組則沒有任何計畫要求。結果顯示，有計畫的學生中，71%能在規定時間內完成並繳交報告；至於沒有計畫的那組，僅32%能在期限內完成。

擬定具體計畫效果更佳

類似研究也發現，成年人在面對工作任務時，事先設定具體的行動計畫，例如在何時開始、在哪裡進行、如何分階段完成等，會大幅提升任務完成的可能性。這些結果告訴我們，當人們為目標擬定具體計畫時，尤其是細節到「何時、何地、如何」這些具體層面，目標就會變得更容易實現，實際成果也更好。

對於學生或任何需要在期限內完成任務的人，上述研究的啟發是明確的。詳細的計畫不僅有助於增加效率，還能有效降低拖延。這個道理不僅適用於學業或工作，也適用於更宏大的目標，比如財富自由。假如我們希望實現財富自由，就必須先對這個目標有具體的想法，包括什麼時候達成、每年需要儲蓄多少、需要做哪些投資等等。愈具體的計劃，愈能幫助我們把抽象的願望一步步變成現實。

（本文摘自《財富自由心理學》作者：蔡宇哲, 郝旭烈)