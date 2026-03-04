台股崩跌千點該逃嗎？十大崩盤回顧告訴你「財富自由」密碼

伊朗衝突加劇市場波動，台股4日狂瀉千點，台指選擇權波動率指數（VIXTWN）升至32.42。截至上午10點半，最低達32,950點、一度大跌1,373點。然而，回顧歷史長河，台股每一次的「蹲低」往往為了下一波的「跳高」。法人表示，短期內雖面臨劇烈修正，但在基本面並未轉向的前提下，建議長線投資人應保持理性，不宜在恐慌情緒下盲目殺出，反而應趁勢逢低布局。

回顧台股歷史重大修正事件，自1990年萬點泡沫以來，市場歷經多次劇烈震盪。根據Bloomberg統計資料顯示，台股歷史前十大崩盤事件中，跌幅介於24%至近80%之間，其中1990年萬點泡沫跌幅高達79.51%，為歷史之最；其次為2000年網路泡沫（跌66.22%）與2008年金融海嘯（跌58.31%），皆對投資人資產造成重大衝擊。

事實上，當市場下跌幅度超過五成時，所需反彈幅度往往倍增。例如1990年事件需上漲387.6%方能回到高點，2000年亦需近200%漲幅。若以台股歷史高點 35,579點作為基準，根據技術面觀察，以跌幅5%計算，目前33,800點已跌破，同步失守5、10日均線。接下來，目前暫守月線（約33,127點），若後續回檔10%則為32,021點；回檔20%為28,463點。

展望後市，可從三大面向觀察台股是否出現止跌回穩訊號。首先是法人籌碼動向，市場關注外資是否停止連續調節，以及投信在關鍵點位是否出現進場跡象。其次，融資餘額變化。歷史經驗顯示，當融資減幅大於指數跌幅，往往意味籌碼已完成清洗，有助後續反彈。第三則是權值股表現，以台積電（2330）為首的龍頭股能否率先止跌，將成為市場信心回穩的重要觀察指標。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光表示，台股今年來已漲逾6千點，藉由國際利空修正正乖離率，而外資期貨空單目前高達4萬口之上，可能壓抑指數表現。不過，本周還有MWC展、蘋果春季新品發表會，下半個月尚有輝達（NVIDIA）GTC大會、全球最大光通訊展及衛星通訊展等題材支撐，預估指數高檔震盪整理。

值得注意的是，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，由歷史數據觀察，真正影響長期財富累積的關鍵，不僅在於跌幅大小，更在於「修復時間」。1990年泡沫高點至完全回升歷時357個月，將近30年；2000年網路泡沫亦花費188個月才重返高點。相較之下，2008年金融海嘯約77個月修復，2020年新冠疫情僅4個月即回到高點，因此不同時代的產業結構與政策環境，對市場修復速度具有顯著影響。