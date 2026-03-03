詹文男X廖啓成 從罐頭到 AI：台灣食品60年的逆襲

在全球產業快速變動、科技與永續並進的時代，各行各業都面臨轉型挑戰，而長年作為台灣食品產業與政府政策重要後盾的法人研究機構，也正站在關鍵轉折點上。數位轉型學院院長詹文男於《大師543》節目中，特別邀請食品工業發展研究所所長廖啓成，分享其帶領食品所在不同產業浪潮中不斷轉型、持續服務產業與社會的歷程。

食品所成立於1965年，源於台灣罐頭食品外銷蓬勃發展時期，為因應國際市場對食品安全的高標準需求而設立。廖啓成指出，食品所最初的核心任務，是協助罐頭產業建立科學化的殺菌與安全驗證制度，確保台灣食品能順利進入美國等國際市場。這樣的制度性支撐，不僅穩定了產業發展，也為台灣累積了珍貴的食品科技基礎。

隨著1980年代產業環境改變、罐頭產業逐步外移，食品所也迎來第一次重大轉型。從單一罐頭技術，擴展至冷凍、冷藏與調理食品等多元食品加工領域，同時更前瞻地投入生物科技與生物資源保存工作。早在1982年，食品所即在政府科技專案支持下，建立菌種保存與生物材料資源體系，涵蓋微生物、細胞、DNA等關鍵生物資源，成為台灣生技產業長期發展的重要基礎設施。

進入2000年前後，食品所再度順應科技趨勢，投入基因體科技研究，完成全球首批紅麴全基因體定序成果之一，不僅推動學研突破，也成功帶動紅麴相關健康食品產業的快速成長，產值大幅提升，展現研究成果與產業應用緊密連結的價值。

近年來，在政府推動數位轉型政策的背景下，食品所也啟動新一波轉型工程。廖啓成指出，數位轉型並非單純導入系統，而是重新思考服務模式與組織運作邏輯。透過多年累積的食品安全與檢測資料庫，食品所逐步導入數位化服務流程與AI輔助分析機制，大幅縮短產業新品上市所需的驗證時間，協助企業降低試錯成本，加速創新落地。

在《大師543》對談中，詹文男也特別強調，食品所不僅是產業技術支援單位，更是政府在食品治理與公共政策上的重要智庫。無論是塑化劑事件、食品檢測標準建立，或跨部會的食品法規協調，食品所都扮演關鍵的專業角色，在危機中快速提供科學依據，穩定社會信心。

談及未來，廖啓成所長指出，食品所已凝聚清楚的發展願景：成為「具高質創新能力的國際級食品與生物資源研究機構」，同時肩負「食品產業正向發展的領航者」與「永續發展的後盾」兩大使命。面對ESG、碳排放、糧食安全與高齡社會等挑戰，食品所也正積極投入低碳原料、替代蛋白、常備食品等前瞻議題，以科技回應社會需求。

從罐頭時代到生物資源，從實驗室到數位轉型，食品工業發展研究所的發展歷程，正是一部台灣產業轉型與科技治理的縮影。想深入了解這個低調卻關鍵的國家級研究機構，如何在不同世代持續為產業與社會創造價值，千萬別錯過《大師543》的精彩專訪。