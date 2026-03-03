估值回歸合理 法人建議逢低布局印度股市

美國最高法院上個月裁定川普政府單方面實施的高額關稅係屬違憲，川普隨即宣布對所有進口商品統一徵收15%關稅，試圖重塑貿易環境並強化美國的競爭地位，引發國際市場對貿易保護主義升溫的憂慮。法人分析，雖然全球經濟局勢動盪，這波新的關稅命令，反而讓印度等原本受到關稅打擊最重的國家，翻身成為最大受惠國，經貿形勢逆轉。

滙豐投信投資長韋音如指出，今年2月初，印度與美國已初步達成貿易協議共識，雙方將相互調降關稅，美方並將取消印度從俄羅斯進口原油所面臨的25%懲罰性關稅。

韋音如表示，在全球貿易重構的夾縫中，印度正透過貿易多元化與內生成長動能，逐步走出屬於自己的發展路徑。對投資人而言，貿易壁壘的提升或許增加了短期波動，但對於基本面持續改善、政策紅利不斷發酵，且估值回歸合理的印度來說，這正是進行長線布局的黃金時期。

更早之前，印度與歐盟已正式完成自由貿易協定，預計於2027年生效，92%至97%商品將逐步取消關稅，涵蓋紡織、機械、電子、製藥、珠寶與皮革等關鍵產業。雙邊貿易額目前約1,400億美元，預期在五年內顯著放大規模。

韋音如強調，印度正透過「多元布局」分散出口風險，同時深化與歐美供應鏈的連結，這使印度在關稅壁壘高築的全球環境中，反而取得更多策略彈性。

觀察印度經濟基本面，企業獲利已走出中期放緩，在貨幣政策轉向寬鬆與財政支持延續下，獲利成長與股東權益報酬率改善，有望成為未來市場回報的主要動能。而印度基本面強韌、人口紅利與中產階級的崛起，更為長期內需提供成長能量。在資本市場評價面，印度股市目前相對亞洲區域的溢價低於五年平均水準。在未來兩年企業獲利成長預期上看20%的支撐下，當前的估值回調，實質上為長線資金提供了進入市場的優質切點。