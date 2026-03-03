國民幸福指數問家裡幾個馬桶 心理學家：說明金錢在幸福當中扮演的角色

財務自由有限，心理自由無價／蔡宇哲

「郝哥，我們倆應該來合出一本談財富自由心理學的書啊！」在一場訪談結束後，我脫口而出問他。

從心理學看待「錢」

認識郝哥，是在二○二四年專訪他的新書《致富覺察》。那次對談，我們從「財富自由」開始聊起，本來以為會圍繞投資策略與理財方法，沒想到聊著聊著，內容幾乎都是跟心理學有關。

郝哥不談怎麼賺錢，而是談：你為什麼會用這樣的方式看待錢？他提出了許多關於金錢的觀點，乍聽之下是理財建議，但仔細一想，卻與心理學中對人性、決策、欲望與焦慮的洞見高度重疊。當時我腦中不斷浮現各種心理學理論：「這其實跟自我認同有關。」「這背後是延遲滿足的能力。」「這是一種典型的認知偏誤。」

我想，如果只知道怎麼做，卻不知道為什麼會這樣想、這樣選擇，是不是有點可惜？知其然更要知其所以然啊！於是在錄音結束後，我半開玩笑、半認真的對郝哥提出邀請。沒想到，他幾乎沒有猶豫，立刻就點頭答應了。

回頭想，當時我會這麼衝動，或許正是因為在那場對談裡，我們已經對一件事產生共識：財富自由從來不只是數字和方法，而是一場與心理狀態密切相關的歷程。

財富自由=幸福快樂？

很多人談到財富自由，會直覺跟幸福快樂畫上等號，彷彿只要跨過某個金額門檻，人生就「從此過著幸福快樂的日子」。這樣的期待並不奇怪，因為金錢確實能解決許多現實問題，也能減少大量生活壓力。

我曾經看過一個用來評量國民幸福指數的測驗，當中一題是問：你家裡有幾個馬桶？聽到的當下我有些困惑，覺得馬桶跟幸福到底有什麼關係？

仔細一想，如果一家五口同住，卻只有一間廁所，每天早上很容易因為誰先用而起衝突，自然會有摩擦和痛苦。但如果換成另一種情境：一個人住的房子，裡面擁有五個馬桶，這樣的生活會比較幸福嗎？不會。因為多出來的馬桶，並沒有帶來更多的好處，只是單純數量上的增加。這正好說明，金錢在幸福當中扮演的角色，可以幫助我們離苦，卻無法直接得樂。

從正向心理學的研究來看，金錢對幸福感的提升，確實存在上限。當基本生活需求被滿足後，收入增加帶來的幸福感並不會再往上升。這不是在否定金錢的價值，而是提醒我們，金錢能改善生活條件，卻無法直接處理內在狀態。

如果沒有心理上的調適，財富累積的過程很容易變成無止境的追逐。追逐更高的金錢數字、更快的累積速度，還有永遠存在於未來的念頭：「等我賺夠了，就可以放心生活了。」殘酷的是，對某些人來說，忙碌與追逐其實是一種逃避，因為一旦慢下來，內心的不安與不確定感就立刻浮現，會不知道該怎麼證明自己的價值。

本書無法指明一條賺大錢的康莊大道，而是像一面鏡子，一邊照見你如何做出金錢選擇，一邊照見背後的心理動機。如果你也隱約覺察到，金錢上的焦慮其實和人生的其他議題緊密相連，這本書也許能陪你把一些問題想得更清楚。

希望你在讀完之後，除了更懂理財，也能開始意識到：真正的財富自由，不是等到一切都準備好了才開始快樂，而是即使還在路上，你也能發現專屬於自己的幸福。

