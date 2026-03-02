「三星電選四倍十期」比較好？數學老師精算：維持10期但降為兩倍下注

李祥老師於近期影音中探討台彩賓果BINGO的加碼活動。他回顧去年過年期間流行的「三星電選四倍十期」玩法，指出雖然有人因此獲利，但也有人賠錢，並直接點明結論，這類遊戲的期望值必定是負的，只要有人賺錢自然就會有人虧損。

針對今年的加碼活動，李祥老師表示，此次活動時間從2月27日連假首日至3月3日，為期僅5天。由於每5分鐘開獎一期，總計約有1015期。因活動時間短暫，他此次未進行實測，而是直接以算式向觀眾分析注金加碼後的期望值結果。

李祥老師說明，此次加碼涵蓋一星至六星，若沿用一注25元、四倍100元、連續10期共計1000元注金的模式來計算，一星在未加碼時原本期望值為負500元，受惠於加碼活動增加了250元，最終期望值為負250元。 而三星因為獎金加倍，期望值提升最多，增加了277.51元，以1000元注金來看，期望值為負167.48元，同時也推薦一星與三星為較佳的選項。

至於五星與六星，李祥老師則不建議購買，因為一旦中獎還會面臨扣稅問題，實際收益會受影響。針對資金有限的玩家，他建議優先調降下注倍數，其次再調降期數。

他進一步解釋，若減少期數會讓短時間內的勝負波動變得太大，因此維持10期但降為兩倍下注，讓總金額變為500元會是較穩妥的資金控管作法。

最後李祥老師再次強調，無論玩家怎麼下注，遊戲的期望值永遠都是負的，呼籲大家務必妥善分配資金。他提醒切勿因為之前虧損就情緒性重壓ALL IN，若一口氣買100張「三星四倍十期」將耗費10萬元，長期下來必定面臨虧損，提醒觀眾保持理性。

◎感謝 李祥數學 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。