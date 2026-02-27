美股漲跌互見 四項利多支撐美股前景

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
美股示意圖。路透
美股四大指數漲跌互見，僅道瓊指數上漲17.05點或0.03%，收49,499.19點；其餘如S&P 500指數跌37.27點或0.54%，收6,908.85點；NASDAQ指數跌273.69點或1.18%，收22,878.38點；費城半導體指數跌270.17點或3.19%，收8,197.25點。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆‧斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，即使市場再次出現波動，但預期當前主要驅動因素仍將持續存在，近期的投資主題包含美國再工業化、電氣化、AI，都處於各自的早期階段，還持續看到許多小微型股企業存在有吸引力的競爭地位以及持久的長期增長機會，估值相對於羅素1000指數也很有吸引力，這為潛在的長期表現鋪平了道路。

富蘭克林證券投顧指出，在川普政府積極推動親商政策下，對於嗅覺敏銳的企業（特別是製造商或出口商)而言將非常有利，首先，《大而美法案》減稅項目有望在秋季開始發酵並支撐消費支出；第二，《大而美法案》的投資獎勵也會刺激企業加碼投資美國，搭配「放鬆監管」措施，將加速企業赴美投資的審核流程，讓企業能更快回收投資成本；第三，川普政府陸續與多國談定貿易協議，其中，包含美國商品出口至日本、韓國、歐洲、部分東南亞國家免關稅，這使美國企業具備獨特優勢，若再加上第四點的弱勢美元，將進一步提高美國商品出口競爭力。

事實上，美國總川普近日便提及強勢美元雖好聽，但較弱的貨幣更有利美國製造商、出口商，故更可能希望看到美元貶值，綜合上述四點，再加上聯準會有望重新開啟降息周期以及美國仍是AI領頭羊，包含Grok 4、Gemini 2.5 pro、GPT-5等領先AI模型均在人類最後測驗（HLE）、ARC-AGI-2中展現出堅強實力，通用AI（AGI）的雛型正逐漸浮現，也讓科學界愈來愈期待未來兩年的AI發展並幫助推升生產力，長線來看，持續看好美國經濟與美股前景。

