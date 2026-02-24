回首媒體圈菜鳥月薪2、3萬！黃大米10年寫作實戰證明：看似無關的經歷皆成豐厚報酬

＊原文發文時間為2月21日

即將開工，想跟大家分享這個小故事

竹子的生長在前四年，會非常非常緩慢，緩慢到似乎毫無進展，在漫長的四年只長了三公分，此時竹子不是死了，而是在土地裡面培養根莖。

竹子在第五年，會快速成長，一天長三十公分，沒多久就長成直入雲霄的樣貌。

人生很多事情也都是如此，在最初開始的幾年，幾乎都看不到光，漫長的黑暗，往往會讓人想要放棄，但如果能堅守住了，就可以跟競爭者拉開距離，這份拉開的距離不是因為你很優秀，而是因為對手的放棄。

我在剛做媒體業的時候，熬了好幾年薪水兩萬多、三萬初頭，當時很多比我早就媒體業的同學，都順利進到大媒體，拿到四萬多的薪水，對此我當然也略略感到不甘，覺得為什麼他們運氣這麼好，我又沒有比較差，為什麼薪水只有一半呢？但另一方面我也因此知道，只要繼續努力，我有天就可以拿到薪水四萬多。

終於，透過跳槽，逐漸卡到位子，卡到位子後的薪水還是三萬多，薪水一樣，工作更操，但認真跑新聞一兩年後，薪水就四萬多了，從兩萬多到四萬多，大概花了四到五年。

最後，我離開媒體業的薪水是七萬多，年收一百多萬。

這樣的薪水在台北就是夠用，偶爾有點小奢華，如此而已。

後來經營自媒體，一開始的收入是0，之後專欄稿費一篇一千五，一個月四篇，共六千元。我當時好開心可以增加業外收入，覺得六千元好多，好好喔。

四處呼朋引伴要大家一起來經營粉絲團與寫作賺稿費。

走到現在十年了，收入超越當時當媒體圈菜鳥月薪兩三萬太多了，但如果沒有經過媒體業的訓練，知道如何在生活瑣事中寫文章，應該也沒有今年，所有看似風馬牛不相干的經歷，有一天都會匯集成為你的能量，在時間的複利下，給你最豐厚的報酬，最重要是，你要能夠勇敢的去開始，更堅定地去相信自己可以，更要傻傻地做下去，人在做不是天在看，而是人在看，好好做事就有貴人，好好行善，自有天助。

當你想放棄時，就想想本文開始竹子的成長故事，希望能給你更多堅持的力量

◎感謝 黃大米 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。