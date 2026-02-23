快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

聽新聞
0:00 / 0:00

商務人士一定要懂的ChatGPT活用術 外掛程式「WebPilot」還能獲取最新趨勢

聯合新聞網／ 台灣東販
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

Next Step ≫ 繼續改良！

USER

請彙整這類商品的顧客需求和目標客群。

請ChatGPT列出目標客群

也可以請ChatGPT基於它所列出的顧客需求，設想這類商品的目標客群並建立人物誌。

AI ChatGPT

家用桌上型電腦的顧客需求與目標客群彙整如下：

顧客需求：

1. 執行日常任務（網頁瀏覽、收發電子郵件、文書處理等）

2. 用於多媒體娛樂（照片╱影片編輯、音樂播放、影音串流）

3. 用於辦公（視訊會議、文件撰寫、資料庫管理等）

4. 可供家庭成員共享（安全性與隱私至關重要）

目標客群：

1. 尋求在家中執行日常任務和娛樂的一般使用者

2. 追求多媒體相關作業或對此感興趣的人

3. 在家工作或進行遠距辦公的商務人士

4. 正在尋找供家庭或多位使用者共同利用的共享電腦的人

詢問顧客需求的提示詞範例

幫我將需求整理成表格。

請基於這份需求表製作問卷。

補充 建立多角化的行銷策略

雖然都叫做「顧客需求」，但切入的角度卻有很多種。請試著從多樣化的視角向ChatGPT詢問顧客需求，進而制定多角化的行銷策略。

本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》
本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》
作為行銷策略的一環，市場調查是必要的。可以請ChatGPT預測市場和產業將如何成長，以及未來會如何發展。

同時，也請它提供競爭對手以及其商品或是服務的資訊。分析顧客需求並了解競爭態勢，有助於找出提升自身競爭力的線索。

此外，也可以使用在P.146介紹過的外掛程式「WebPilot」或付費版的網頁瀏覽功能（截至2023年9月），獲取最新趨勢和新技術的資訊。如此一來，就能制定出可靈活應對市場和顧客需求變化的策略。

（本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》作者：國本知里)

編輯推薦

相關新聞

商務人士一定要懂的ChatGPT活用術 外掛程式「WebPilot」還能獲取最新趨勢

作為行銷策略的一環，市場調查是必要的。可以請ChatGPT…

想寫會議紀錄…ChatGPT幫你把錄音檔生成逐字稿條列重點 下次開會前任務全掌握

指示ChatGPT「請根據會議的逐字稿製作會議紀錄」，它便會自動生成會議紀錄…

現在主流消費者更偏愛買筆電？ ChatGPT分析顧客需求 行銷人也驚嘆了

家用桌上型電腦的顧客需求與電競電腦不同，高性能規格…

客戶心動到想買單！ChatGPT做投影片簡報加入「提示詞目標」資料更有說服力

以下是某個新商品的概念。幫我構思一組用於簡報的投影片結構，用來介紹這項商品...

不會給人強迫推銷的感覺 ChatGPT教你寫銷售提案「6W2H」成功跟客戶簽約

提案書是否易於理解，直接影響到能否成功跟客戶簽約，因此…

社交投資平台eToro複製頂尖交易員投資組合 善用「弱連結」群體智慧

當大家都認為「人力、財務、創新很重要的時候」，我卻不這麼認為，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。