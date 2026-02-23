商務人士一定要懂的ChatGPT活用術 外掛程式「WebPilot」還能獲取最新趨勢

Next Step ≫ 繼續改良！

請彙整這類商品的顧客需求和目標客群。

也可以請ChatGPT基於它所列出的顧客需求，設想這類商品的目標客群並建立人物誌。

家用桌上型電腦的顧客需求與目標客群彙整如下：

顧客需求：

1. 執行日常任務（網頁瀏覽、收發電子郵件、文書處理等）

2. 用於多媒體娛樂（照片╱影片編輯、音樂播放、影音串流）

3. 用於辦公（視訊會議、文件撰寫、資料庫管理等）

4. 可供家庭成員共享（安全性與隱私至關重要）

目標客群：

1. 尋求在家中執行日常任務和娛樂的一般使用者

2. 追求多媒體相關作業或對此感興趣的人

3. 在家工作或進行遠距辦公的商務人士

4. 正在尋找供家庭或多位使用者共同利用的共享電腦的人

幫我將需求整理成表格。

請基於這份需求表製作問卷。

補充 建立多角化的行銷策略

雖然都叫做「顧客需求」，但切入的角度卻有很多種。請試著從多樣化的視角向ChatGPT詢問顧客需求，進而制定多角化的行銷策略。

作為行銷策略的一環，市場調查是必要的。可以請ChatGPT預測市場和產業將如何成長，以及未來會如何發展。

同時，也請它提供競爭對手以及其商品或是服務的資訊。分析顧客需求並了解競爭態勢，有助於找出提升自身競爭力的線索。

此外，也可以使用在P.146介紹過的外掛程式「WebPilot」或付費版的網頁瀏覽功能（截至2023年9月），獲取最新趨勢和新技術的資訊。如此一來，就能制定出可靈活應對市場和顧客需求變化的策略。

（本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》作者：國本知里)