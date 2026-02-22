現在主流消費者更偏愛買筆電？ ChatGPT分析顧客需求 行銷人也驚嘆了

快訊

Scene // 行銷 ＃思考提示 ＃調查、分析

活用術63

想請ChatGPT分析 商品的顧客需求

Point

①指定商品。

②請ChatGPT列出顧客的需求。

③說明自己的疑慮。

USER

請告訴我目前性能低於電競電腦的家用桌上型電腦的顧客需求。現在的主流消費者是不是更傾向於購買筆記型電腦？

AI ChatGPT

家用桌上型電腦的顧客需求與電競電腦不同，高性能規格並非主要訴求。以下是一般家用桌上型電腦的顧客需求的常見面向：

1.一般運算任務：多數家用桌上型電腦是用於網頁瀏覽、收發電子郵件、文件撰寫、試算表編輯、影音串流、使用社群媒體等一般性任務。

本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》
本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》
顧客期望的性能是可以舒適地執行這些任務，不需要擁有像電競電腦那樣高階的功能。

2.可靠性與耐用性：一般家用電腦的使用者重視可靠性與耐用性。因此，他們要求電腦能長時間正常運作，且故障或問題較少。

正常來說，想要知道顧客對某類商品的需求，必須進行問卷調查或分析消費數據才能得知。

但若沒有那個時間和預算，不妨試著指示ChatGPT「告訴我顧客的需求是什麼」。

當然，由於這不是實際市場調查和分析的結果，因此不可照單全收，但請ChatGPT幫忙找出可能的需求，仍有助於行銷工作。

（本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》作者：國本知里)

