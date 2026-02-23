想寫會議紀錄…ChatGPT幫你把錄音檔生成逐字稿條列重點 下次開會前任務全掌握

Scene // 會議 ＃產生文章 ＃節省時間

活用術31

想製作會議紀錄

Point

①說明以下內容是會議的逐字稿。

②指示ChatGPT根據逐字稿生成會議紀錄。

③輸入錄音的逐字稿。

USER

以下是某會議的錄音逐字稿。幫我條列本場會議的重點，製作成會議紀錄。

鈴木：以下是本公司上個月關於目標市場的市調結果。調查的對象是居住在都會區18～35歲的年輕族群。

山田：年輕族群關注的點集中在產品的價格、設計，以及耐用性方面。

AI ChatGPT

會議紀錄：

時間：[會議日期]

出席者：鈴木、山田

議題：關於本公司目標市場的市調結果與未來的對策

要點：

調查對象：居住在都會區18～35歲的年輕族群

關注的部分：年輕族群關注的點集中在價格、設計、耐用性方面。

以上是本次會議中提到的重點。

Next Step ≫ 繼續改良！

USER

請列出今後面對的課題。

請ChatGPT列出今後的課題

請ChatGPT根據會議紀錄列出今後的課題，藉由將目前面對的問題可視化，有助於推動未來的業務和下次會議。請試著在ChatGPT生成會議紀錄後進一步下達指示吧。

本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》

AI ChatGPT

AI ChatGPT

可列舉出以下幾點今後要面對的課題：

1. 改善設計：由於年輕族群關注的點集中在設計上，因此有必要提升產品設計的評價。重要的是要納入對流行趨勢敏感的設計，以及年輕族群喜愛的元素。

2. 建立差異化策略：與競爭對手的產品做出差異化被視為一項課題。有必要擬定強調產品特色或附加價值的行銷策略，以提高競爭力。

3. 檢討定價策略：價格是年輕族群關注的一項要素。要制定合理的價格，提供對年輕族群具有吸引力的價格區間。

期望能針對這些課題研擬適當的措施，並由整個團隊共同努力，從而促成公司的成長與競爭力的提升。

指示ChatGPT「請根據會議的逐字稿製作會議紀錄」，它便會自動生成會議紀錄。不過，如果會議紀錄讀起來太花時間，就會失去會議紀錄原本的功能，因此記得要請ChatGPT幫忙整理出重點。

此時，若單純指示ChatGPT「請根據逐字稿的重點製作會議紀錄」，那麼它只會引用文字稿作為會議紀錄的重點。因此建議改用「條列」的指令，如此一來就能生成整理好重點的會議紀錄。

補充 透過會議紀錄迅速掌握會議的內容

撰寫會議紀錄時，除了使用條列式外，若再指示ChatGPT「撰寫一篇總結整個對話的文章」，它就會輸出擷取了整個對話重點的文章。會議中的討論往往你一言我一句，所以為了幫助閱讀者理解討論的脈絡，以文章形式進行總結也是不錯的辦法。

除此之外，也可要求ChatGPT依照各項內容，把條列式的會議紀錄摘要進行分類，從而提高會議紀錄的易讀性。根據會議紀錄的必要資訊來編輯提示詞，就能輕鬆製作出符合目的的會議紀錄。

另外，也有幾種方法能將會議紀錄運用於下一個步驟。對ChatGPT輸出的會議紀錄進一步下達指示，就能請它幫忙找出會議的要點或是業務上的課題。這些可以用於下次會議的討論，或是作為未來業務的參考。不僅如此，只要指示課題和下次會議的日程，ChatGPT還能找出下次開會前需要完成的任務，並安排行程。

（本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》作者：國本知里)