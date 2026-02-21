客戶心動到想買單！ChatGPT做投影片簡報加入「提示詞目標」資料更有說服力

Scene // 商談、簡報 ＃激發靈感 ＃思考提示

活用術23

想請ChatGPT構思 簡報用的投影片內容

Point

①指定簡報的對象。

②指示ChatGPT構思投影片結構。

③輸入簡報內容。

USER

以下是某個新商品的概念。幫我構思一組用於簡報的投影片結構，用來介紹這項商品。

新商品：附護手器的菜刀

特色：附有護手器。護手器被設計成活動式，可以在不接觸到食材的情況下罩住食材。能夠安全且高效地調理食材。從料理新手、小孩子到專業廚師和烹飪愛好者，都是目標客群。

AI ChatGPT

以下是附護手器的菜刀的簡報用投影片結構。

投影片1：標題：附護手器的菜刀—邁向安全且高效烹飪的新時代 投影片2：圖片：顯示附護手器的菜刀的外觀照片 投影片3：特色：刀刃附有可拆卸式護手器 護手器設計成以罩住食材的方式移動，使其不接觸到食材 投影片4：優點①：安全性提升，刀刃被護手器覆蓋，可預防受傷，料理新手和小孩子也能安心使用，護手器可以固定食材，降低受傷風險 投影片5：優點②：精確切割，護手器能固定食材，因此可以精確且均勻地切割 投影片6：優點③：減少食材浪費，由於能精確、均等地切割，因此可減少食材的浪費 投影片7：優點④：易於使用，由於使用方法與傳統菜刀相同，因此無須改變烹飪方式或進行特殊訓練 投影片8：目標客群：目標客群廣泛，從料理新手和小孩子到專業廚師和烹飪愛好者 投影片9：圖片：顯示實際使用附護手器菜刀的人的照片 投影片10：呼籲：致追求安全且高效烹飪的人們，請務必嘗試嶄新的附護手器的菜刀 投影片11：聯繫資訊：顯示聯繫方式和商品購買資訊 投影片12：顯示結束的投影片

本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》 相信很多人在工作中進行簡報時，都曾經有過不知道該怎麼安排投影片結構的煩惱。

這個時候只要指定要簡報的內容，下達指令請ChatGPT「幫我構思投影片結構」，它就會幫忙輸出投影片的整體構成。同時，只要指定簡報的時間長度，ChatGPT也能幫忙根據時間長度來調整投影片張數。

投影片結構的提示詞範例

若將目前的投影片張數減少一半，幫我構思應該如何調整投影片結構。幫我將投影片調整成可在15分鐘內報告完的長度。

補充 製作更詳細的投影片結構

可以請ChatGPT告知應該在投影片中加入哪些項目。詢問不足的資訊，能夠更具體地展示自己想要傳達的內容。

藉由指示ChatGPT「請告訴我在投影片中應該追加的項目」、「請告訴我不足的項目」等等，可以補足簡報中不足的部分，使資料更具說服力。

此外，指示ChatGPT「請製作加入這些項目的投影片結構」，就能讓它重新生成增加了指定項目的投影片結構。

請活用ChatGPT，客觀審視並反覆改進自己的簡報內容，藉此提高簡報的精確度。

另外，在提示詞中設定目標也是一個很有效的方法。

如果進一步指定「讓客戶購買這項商品」、「讓客戶採納這項服務」等目標，ChatGPT就會根據該目標提出恰當的簡報方法。

（本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》作者：國本知里)