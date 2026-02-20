快訊

台灣小孩比美國胖？醫揭數據示警 曝營養午餐「合格菜單」的真相

影／合歡山撒糖霜了！清晨急凍連降兩波冰霰 成銀白世界

聽新聞
0:00 / 0:00

不會給人強迫推銷的感覺 ChatGPT教你寫銷售提案「6W2H」成功跟客戶簽約

聯合新聞網／ 台灣東販
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

Next Step ≫ 進階應用！

USER

請套用6W2H的框架

分析求職顧問服務的銷售。

請ChatGPT套用分析框架

請試著讓ChatGPT使用6W2H等可以精確將資訊傳達給客戶的商業框架。

AI ChatGPT

1. 誰（Who）：業務負責人、求職顧問服務團隊、經營者或經理

2. 做什麼（What）：提供求職顧問服務與就業支援、提供職缺資訊、安排面試等

3. 何時（When）：平日的營業時間內（例如：週一至週五9:00～18:00）

4. 何處（Where）：辦公室內、客戶企業的辦公室或線上會議

5. 為什麼（Why）：支援求職活動並媒合客戶企業與求職者，以創造對雙方來說最佳的結果

6. 如何做（How）：與求職者進行面談，掌握一般求職者的期望或是技能，並提供合適的職缺資訊

7. 對誰（Whom）：希望就業的求職者，或是客戶企業的招募負責人或經營者

8. 多少（How much）：服務的價格根據方案或提供的內容而異

提案書是否易於理解，直接影響到能否成功跟客戶簽約，因此盡可能簡潔精要地總結重要事項十分重要。

本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》
本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》
像上面這樣請ChatGPT幫忙製作銷售提案書的架構，能夠幫助我們在撰寫提案書時掌握重點。

另外，銷售提案很容易只顧著推銷自家公司的商品或服務，而給人一種強行推銷的感覺。為了避免給人這種觀感，客觀地列出必要項目是很有效的做法。

補充 運用框架來整理重點

在提示詞中指定欲推銷的商品或服務，以及想使用的框架，就能讓ChatGPT根據該商品或服務來套用框架。

另外，在ChatGPT輸出項目後，自行填入自家商品或服務等具體的部分，也有助於發現諸如自家公司具體的優勢、顧客的需求，以及關於競爭對手的資訊等。

在生成草案架構之後，運用框架來加深對商品或服務的理解，可使銷售提案的內容更一目瞭然且有效。

（本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》作者：國本知里)

編輯推薦

相關新聞

不會給人強迫推銷的感覺 ChatGPT教你寫銷售提案「6W2H」成功跟客戶簽約

提案書是否易於理解，直接影響到能否成功跟客戶簽約，因此…

社交投資平台eToro複製頂尖交易員投資組合 善用「弱連結」群體智慧

當大家都認為「人力、財務、創新很重要的時候」，我卻不這麼認為，...

想製作銷售提案的架構 ChatGPT教如何生成商談、簡報內容 解決客戶問題

以下是解決客戶問題的銷售提案書的一般架構。這個架構中包含了問題的…

媳棄公婆在家挨餓自己去度假 夫氣離婚房車贈予每月付逾9萬子女養育金

明駿因公返台述職兩週，行前特別交代秀芳要妥善照顧年邁雙親，不料當其返家之後，竟看到二老面色如土…

有錢人「不一樣的財富印記」諮商師揭金錢流動法則、啟動你的全方位富裕劇本

有富裕就會有匱乏，有財富就會有貧困，一切萬有都存在著二元性，這個真理存在於個人、家庭、社會、國家、地球，...

他赴深圳投資製鞋廠還想置產卻迷上女員工 正宮親至大陸與先生談判

兩人結婚時，未約定「夫妻財產制」，結褵已數年，生活雖平淡，倒也無啥大波浪…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。