不會給人強迫推銷的感覺 ChatGPT教你寫銷售提案「6W2H」成功跟客戶簽約

請套用6W2H的框架

分析求職顧問服務的銷售。

請ChatGPT套用分析框架

請試著讓ChatGPT使用6W2H等可以精確將資訊傳達給客戶的商業框架。

1. 誰（Who）：業務負責人、求職顧問服務團隊、經營者或經理

2. 做什麼（What）：提供求職顧問服務與就業支援、提供職缺資訊、安排面試等

3. 何時（When）：平日的營業時間內（例如：週一至週五9:00～18:00）

4. 何處（Where）：辦公室內、客戶企業的辦公室或線上會議

5. 為什麼（Why）：支援求職活動並媒合客戶企業與求職者，以創造對雙方來說最佳的結果

6. 如何做（How）：與求職者進行面談，掌握一般求職者的期望或是技能，並提供合適的職缺資訊

7. 對誰（Whom）：希望就業的求職者，或是客戶企業的招募負責人或經營者

8. 多少（How much）：服務的價格根據方案或提供的內容而異

提案書是否易於理解，直接影響到能否成功跟客戶簽約，因此盡可能簡潔精要地總結重要事項十分重要。

本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》 像上面這樣請ChatGPT幫忙製作銷售提案書的架構，能夠幫助我們在撰寫提案書時掌握重點。

另外，銷售提案很容易只顧著推銷自家公司的商品或服務，而給人一種強行推銷的感覺。為了避免給人這種觀感，客觀地列出必要項目是很有效的做法。

補充 運用框架來整理重點

在提示詞中指定欲推銷的商品或服務，以及想使用的框架，就能讓ChatGPT根據該商品或服務來套用框架。

另外，在ChatGPT輸出項目後，自行填入自家商品或服務等具體的部分，也有助於發現諸如自家公司具體的優勢、顧客的需求，以及關於競爭對手的資訊等。

在生成草案架構之後，運用框架來加深對商品或服務的理解，可使銷售提案的內容更一目瞭然且有效。

（本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》作者：國本知里)