聽新聞
0:00 / 0:00
想製作銷售提案的架構 ChatGPT教如何生成商談、簡報內容 解決客戶問題
Scene // 商談、簡報 ＃產生文章 ＃節省時間
活用術19 想製作銷售提案的架構
Point
①說明提案的內容。
②指定用途。
③指定架構的體裁。
USER
幫我製作一份銷售提案書的架構，內容是宣傳本公司的商品可以解決客戶的問題。
AI ChatGPT
以下是解決客戶問題的銷售提案書的一般架構。
這個架構中包含了問題的釐清、解決方案的提案、價值提案，以及具體的實施計畫等。
請根據提案書的目的和客戶的需求進行適當地修改。
1. 說明提案書的目的或背景
2. 表達對客戶的問候或感謝
3. 具體列舉客戶面臨的問題或課題
4. 針對課題的解決方案和執行藍圖進行提案
5. 呈現解決客戶問題的提案概要
6. 明確傳達提案的要點或優勢
7. 附件（可選）：追加資訊、參考資料、其他客戶的案例、產品的展示
以上是銷售提案書的一般架構。請根據客戶的需求和提案的目的，適當調整各個部分的內容或順序。
（本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》作者：國本知里)
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。