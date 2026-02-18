想製作銷售提案的架構 ChatGPT教如何生成商談、簡報內容 解決客戶問題

Scene // 商談、簡報 ＃產生文章 ＃節省時間

活用術19 想製作銷售提案的架構

Point

①說明提案的內容。

②指定用途。

③指定架構的體裁。

USER

幫我製作一份銷售提案書的架構，內容是宣傳本公司的商品可以解決客戶的問題。

本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》

AI ChatGPT

以下是解決客戶問題的銷售提案書的一般架構。

這個架構中包含了問題的釐清、解決方案的提案、價值提案，以及具體的實施計畫等。

請根據提案書的目的和客戶的需求進行適當地修改。

1. 說明提案書的目的或背景

2. 表達對客戶的問候或感謝

3. 具體列舉客戶面臨的問題或課題

4. 針對課題的解決方案和執行藍圖進行提案

5. 呈現解決客戶問題的提案概要

6. 明確傳達提案的要點或優勢

7. 附件（可選）：追加資訊、參考資料、其他客戶的案例、產品的展示

以上是銷售提案書的一般架構。請根據客戶的需求和提案的目的，適當調整各個部分的內容或順序。

（本文摘自《商務人士一定要懂的ChatGPT活用術》作者：國本知里)