有錢人「不一樣的財富印記」諮商師揭金錢流動法則、啟動你的全方位富裕劇本

有富裕就會有匱乏，有財富就會有貧困，一切萬有都存在著二元性，這個真理存在於個人、家庭、社會、國家、地球，甚至是全宇宙整體的循環之中。如同宇宙最初被創造一般，它是以一次大爆炸作為端點，接著無限地向外擴張，進而創造了各種星系，而總有一天它會到達另一個端點，並且再次壓縮為原點。

宇宙中的一切萬有都依循著周而復始的法則運轉，包含我們所擁有的財富，這表示財富會流進我們的生命中，必然也會流出，它會顯化為物質，也會轉化為能量。

本文摘自《有錢人不一樣的財富印記2》 任何財富都在物質與能量的兩端之間進行循環的流動，有進有出、有來有往、來回循環、潮起潮落，它就如同鐘擺一般，依循著既定的規律擺動。

財富的循環雖流動於兩端之間，但這不代表每次循環都會延伸至兩端的極點，事實上，它也很少發生，因為多數人的財富循環都受到了局限，所以不會超過既定的範圍。

我們在創造財富的過程也是如此，當我們窮困潦倒時，會以為自己處在匱乏的端點，它可能接近端點，但大多不是端點，因為多數人的財富循環只會在一定範圍內波動，當我們認為自己處於匱乏的端點時，要理解這只是循環必經的過程，只要我們不執著於匱乏，很快地循環就有機會反彈回到豐盛的另一端。

這就如同鐘擺一般，從較為匱乏的端點，擺到較為豐盛的端點。事實上，企業的經營也依循此法則，它們被創立、成長、衰退──接著又再次被創立。

世界上所有真正的富裕大師，他們都清楚財富循環的真相，所以不會執著於眼前的財富，而是有意識地讓財富自由地循環在兩端之間。

宇宙中所有的財富都只是循環的一部分，因此沒有所謂真正的獨占或是壟斷，即使我們想盡各種方法守住財富，它也總有一天會流轉出我們的生命，這可能是發生在我們的生前或是死後，這是財富循環的根本。而這個真理可適用於個人、家庭、企業、國家等等，任何規模的經濟體都一定依循著固定的財富循環規律運轉著。

財富循環的法則在未來將逐漸被人們所理解，而掌控循環的方式，則被視為創造財富的奧義。

多數人無法掌控循環的精髓，並且長久活在舊有的循環之中，唯有少數人能真正掌控自身的財富循環。這些世界上少數的富裕大師善於將自己的財富循環掌控在最適切的範圍內，因此可避免自己進入負債的循環之中。

（本文摘自《有錢人不一樣的財富印記2：啟動你的全方位富裕劇本》作者：金．卡洛斯 譯者：張清)