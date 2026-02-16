聽新聞
1982年泰諾止痛藥投毒案死7人 嬌生全面召回產品 教授：金錢買不到信任
降低交易成本的利器：真誠
當大家都認為「弱肉強食」的時候，我卻不這麼認為，我認為「真誠領導」才是企業做大做久的基礎。
質疑共識：
我們相信商業世界是個充滿算計的地方，為了保護自己，我們需要簽訂嚴密的合約，並對所有合作夥伴保持警惕。
用第一性原理拆解本質：
讓我們重新定義「信任」的本質。「信任」的本質，在於其互信與誠實。
新想法是降低交易成本的利器是真誠，弱肉強食的時代已過，真誠才是最堅固的護城河。
在資訊透明的時代，短期內用一些小手段可能會有用，但真正能長久經營的，是建立在「真誠」與「誠信」之上。
信任比任何合約都更有力量。這就像線上鞋店Zappos，靠著「365天無條件退貨」這個真誠的政策，贏得了無可比擬的顧客忠誠度。
嬌生（Johnson & Johnson）在泰諾投毒事件中，為了公眾安全全面召回產品，贏得了金錢無法買到的信任。
（本文出自《隨經濟：第二曲線思維模型實踐手冊》作者：盧希鵬)
