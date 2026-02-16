快訊

回應美議員關切國防預算 韓國瑜：開議後列最優先案

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

整理包／「4大超商春節限時優惠」一次看 咖啡、茶飲囤貨趁現在

聽新聞
0:00 / 0:00

1982年泰諾止痛藥投毒案死7人 嬌生全面召回產品 教授：金錢買不到信任

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

降低交易成本的利器：真誠

當大家都認為「弱肉強食」的時候，我卻不這麼認為，我認為「真誠領導」才是企業做大做久的基礎。

本文出自《隨經濟：第二曲線思維模型實踐手冊》
本文出自《隨經濟：第二曲線思維模型實踐手冊》

質疑共識：

我們相信商業世界是個充滿算計的地方，為了保護自己，我們需要簽訂嚴密的合約，並對所有合作夥伴保持警惕。

用第一性原理拆解本質：

讓我們重新定義「信任」的本質。「信任」的本質，在於其互信與誠實。

新想法是降低交易成本的利器是真誠，弱肉強食的時代已過，真誠才是最堅固的護城河。

在資訊透明的時代，短期內用一些小手段可能會有用，但真正能長久經營的，是建立在「真誠」與「誠信」之上。

信任比任何合約都更有力量。這就像線上鞋店Zappos，靠著「365天無條件退貨」這個真誠的政策，贏得了無可比擬的顧客忠誠度。

嬌生（Johnson & Johnson）在泰諾投毒事件中，為了公眾安全全面召回產品，贏得了金錢無法買到的信任。

（本文出自《隨經濟：第二曲線思維模型實踐手冊》作者：盧希鵬)

編輯推薦

相關新聞

跟著風口走保證賺？ 媒體熱捧的東西他不碰…資管系教授揭AI背後「真正商機」

當大家都為雜誌上大幅報導的經營模式叫好的時候，我卻不這麼認為...

1982年泰諾止痛藥投毒案死7人 嬌生全面召回產品 教授：金錢買不到信任

當大家都認為「弱肉強食」的時候，我卻不這麼認為...

智慧電動車NIO蔚來汽車擁AI助理 從駕駛者表情和語氣感知潛在情感需求

當大家都認為「客戶知道自己需求」的時候，我卻不這麼認為…

顧客「現在就需要錢」！ 大咖金融科技公司把冗長房貸審核壓縮到幾分鐘內

當大家都認為「品質、服務、體驗」很重要的時候，我卻不這麼認為...

旅行社導遊感冒吃藥打針都治不好疑肝炎 痙攣昏倒急診抽血才知染愛滋

太太得知先生染病原委後，除了對這位在她心目中的好老公徹底幻滅之外，…

夫妻胼手胝足創業共苦卻無法同甘 企業闆娘假個人名義搞地下投資、支票跳票

公司經營漸入佳境、財務狀況日趨穩定之際，兩人婚姻也亮起警訊…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。