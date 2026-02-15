智慧電動車NIO蔚來汽車擁AI助理 從駕駛者表情和語氣感知潛在情感需求

顧客的需求，遠比他講得出來的多

當大家都認為「客戶知道自己需求」的時候，我卻不這麼認為，我認為「客戶的需求，遠比他講得出來的多」。

質疑共識：

我們相信「客戶知道自己要什麼」，只要問卷調查做得夠多，就能了解客戶需求。

用第一性原理拆解本質：

讓我們重新定義「需求」的本質。

「需求」的本質，在於其隱藏性與潛在性。

新想法是行為數據與人工智慧，比顧客更懂客戶的需求。

最高級的價值創造，不是去滿足顧客「說出來」的需求，而是透過AI分析他「做出來」的行為數據，去洞察並滿足他自己都未曾意識到的潛在需求。

這就像個人化造型電商Stitch Fix，不是讓顧客自己選衣服，而是透過AI預測他們可能喜歡的服飾。

財務健康管理平台Credit Karma，會主動從數據中挖掘用戶尚未察覺的潛在理財需求。

智慧電動車NIO的AI助理NOMI，則能從駕駛者的表情和語氣中，感知到其潛在的情感需求。

（本文出自《隨經濟：第二曲線思維模型實踐手冊》作者：盧希鵬)