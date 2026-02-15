聽新聞
顧客「現在就需要錢」！ 大咖金融科技公司把冗長房貸審核壓縮到幾分鐘內
快速解決問題，比服務更重要
當大家都認為「品質、服務、體驗」很重要的時候，我卻不這麼認為，我認為「快速解決問題」才是關鍵。
質疑共識：
我們相信客戶服務要做到「熱情」、「有溫度」，才能贏得顧客的忠誠度。我們認為只要對顧客夠好，他們就會一直支持我們。
用第一性原理拆解本質：
讓我們重新定義「服務」的本質。「服務」的本質在於幫助客戶解決核心痛點。
新想法是顧客買的不是服務體驗，而是問題被解決的速度。
品質、服務、體驗都已是基本配備，新時代的顧客最在乎的是問題能不能快點被解決，他們願意為「結果」而非「過程」買單。
這就像金融科技公司Rocket Mortgage，將冗長的房貸審核流程壓縮到幾分鐘內，因為他們解決了顧客「現在就需要錢」的核心問題。
亞馬遜的客服也是，讓用戶能無理由掃碼退貨，因為最好的客服，就是讓用戶感覺不到客服的存在，問題就已解決。
（本文出自《隨經濟：第二曲線思維模型實踐手冊》作者：盧希鵬)
