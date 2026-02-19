社交投資平台eToro複製頂尖交易員投資組合 善用「弱連結」群體智慧
時間與弱連結才是關鍵資源
當大家都認為「人力、財務、創新很重要的時候」，我卻不這麼認為，我認為「時間與弱連結才是關鍵」。
質疑共識：
我們相信人力、財務、創新是企業最重要的資產，只要有足夠的錢和人才，就能解決所有問題。我們認為只要掌握了這些傳統資源，就掌握了成功的鑰匙。
用第一性原理拆解本質：
讓我們重新定義「資源」的本質。「資源」的本質在於其稀缺性與不可複製性。
新想法是隨經濟中，時間與弱連結都是有限資源。在隨經濟中，最稀缺的資源是顧客一天只有24小時的「時間」，以及能帶來全新機會與資訊的「弱連結」網絡。
這就像即時電商Gopuff、Getir的核心價值，不在於賣最便宜的商品，而是販售「時間」，將外送時間壓縮到15分鐘內。
社交投資平台eToro的成功，也來自於讓用戶能輕易複製頂尖交易員的投資組合，善用「弱連結」的群體智慧。
B2B製造平台（如Xometry）透過整合全球工廠的「弱連結」，幫工程師將數週的報價流程壓縮到幾秒鐘。
（本文出自《隨經濟：第二曲線思維模型實踐手冊》作者：盧希鵬)
