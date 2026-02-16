跟著風口走保證賺？ 媒體熱捧的東西他不碰…資管系教授揭AI背後「真正商機」

媒體熱捧的東西，我不碰

當大家都為雜誌上大幅報導的經營模式叫好的時候，我卻不這麼認為，我認為這些會帶來更強烈的競爭。

本文出自《隨經濟：第二曲線思維模型實踐手冊》

質疑共識：

當一個新趨勢被媒體熱捧、投資人追捧時，我們相信這就是「風口」，只要跟著風口走，就能獲得成功。

我們認為熱鬧的地方就是機會所在，人多的地方一定有錢賺。

用第一性原理拆解本質：

讓我們重新定義「機會」的本質。「機會」的本質在於資訊的不對稱性。

新想法是當一個祕密被所有人都知道時，它就不再是祕密了。

媒體報導越熱，代表競爭者都看到了，這條路必然擠滿無數競爭者。真正的藍海，藏在那些還沒被大眾發現的「祕密」裡。

這就像幾年前DTC品牌被媒體熱捧，結果無數創業者湧入，很快就陷入廣告成本飆升的紅海。先買後付服務被吹捧後，Apple和PayPal等巨頭立刻跟進，讓創新者陷入苦戰。

自動駕駛的光達技術被視為黃金賽道後，數百家公司擠進去，最終陷入慘烈的同質化競爭。

當AI成為熱門話題時，真正的機會可能藏在能讓AI處理數據效率提升百倍的專用晶片上。

（本文出自《隨經濟：第二曲線思維模型實踐手冊》作者：盧希鵬)