在路上看到100元甚至1百萬能撿嗎？律師：原則上「可以撿」

張家麒
律師蘇家宏解析撿錢法律責任，雖撿到百萬交警局最高可獲10%報酬或無人招領後全額取得，但他坦言怕惹麻煩通常選擇不撿。圖／本報資料照片
律師蘇家宏解析撿錢法律責任，雖撿到百萬交警局最高可獲10%報酬或無人招領後全額取得，但他坦言怕惹麻煩通常選擇不撿。圖／本報資料照片

蘇家宏律師談到「在地上看到錢能不能撿」時表示，原則上可以撿，但撿到後應立即交給警察局處理。

他以「一百元」為例說明，雖然可以撿起來交給警方，但自己通常不會去撿，因為一旦真的有人遺失，失主可能會很緊張，甚至會擔心「一百元不見了怎麼辦」，容易引發誤會與不必要的麻煩。

若在地上看到一筆錢，目測約一萬元，他指出「一樣可以撿」，做法仍是立刻撿起來交給警察，後續由警察機關公告招領。不過他也坦言，以他的習慣「不太可能也不會撿」。

至於看到一袋看起來有一百萬元的現金，他表示同樣「可以撿」，仍是趕快交給警察局，警方會公告招領；如果遺失的人前來領回，拾得人可以向失主請求「最高10%的報酬」。

他也提醒，現實中若遇到不願意交給警察的人，失主可能就沒辦法順利拿回遺失物，因此法律設有報酬制度，鼓勵拾得人依程序處理。

另外，他提到若公告後都沒有人認領，依規定處理後，拾得人「可能就會取得這筆錢」。但他強調自己不是不敢撿，而是不想撿，原因是撿到遺失物後就得完成相關程序，也擔心失主突然回來，容易讓對方誤會。

