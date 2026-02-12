離職見人品…怎麼走比為何走更重要！掌握這些「該做與不該做」的原則
離職的注意事項與禁忌
多數人一生中都會離職一次，甚至好幾次。而你「怎麼離開」這份工作，往往比你「為什麼離開」更能說明你的為人。以下是一些該做與不該做的事：
該做的事
坦誠且主動說明你的決定。
事先規畫離職預告期（通常是兩周），並依公司規範辦理交接。
選擇適當時機。與主管談話時，盡量避開對方壓力大的時刻，例如客戶簡報前。
事前寫好你要說的話。這樣能讓你在對話中更有自信，也能避免情緒化表達。
以優雅、有尊嚴的方式離開。要理解，你的離職消息不一定會受到歡迎。多數人第一反應是「那誰要接手？」、「他是不是去了更好的地方？」所以別太期待大家會開心。對他們保持友善，即使你心裡有點想炫耀。
保持與朋友和同事之間的關係，你永遠不知道未來何時會需要他們。
不該做的事
不要在離職時散播負面情緒或抱怨公司。不論是在辦公室裡，還是網路上，都不要批評公司。職場裡也有「業報」，壞話終究會繞回來。
不要逃避談論離職原因。準備三個清楚、建設性的理由，讓主管與同事都明白你的考量。這樣也可能幫助公司改進。
不要只提前一天通知。這非常失禮──除非工作環境出現虐待、危險，或你發現公司有重大違法問題。
那如果你的雇主想慰留你呢？
你應該有所準備，事先想好你的答案。
問問自己：如果薪資符合預期，並且你將獲得想要的升遷或更多責任，你會想留下來嗎？如果答案是願意，那就開誠布公談判；如果你已決心要離開，那就禮貌拒絕這個提議，保持友好關係，並帶著昂首的姿態離開。
（本文摘自大是文化《我一生中聽過的最好建議》，作者：黛娜．佩里諾）
