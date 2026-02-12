離職見人品…怎麼走比為何走更重要！掌握這些「該做與不該做」的原則

多數人一生中都會離職一次，甚至好幾次。而你「怎麼離開」這份工作，往往比你「為什麼離開」更能說明你的為人。以下是一些該做與不該做的事：

該做的事

坦誠且主動說明你的決定。

事先規畫離職預告期（通常是兩周），並依公司規範辦理交接。

選擇適當時機。與主管談話時，盡量避開對方壓力大的時刻，例如客戶簡報前。

事前寫好你要說的話。這樣能讓你在對話中更有自信，也能避免情緒化表達。

以優雅、有尊嚴的方式離開。要理解，你的離職消息不一定會受到歡迎。多數人第一反應是「那誰要接手？」、「他是不是去了更好的地方？」所以別太期待大家會開心。對他們保持友善，即使你心裡有點想炫耀。

保持與朋友和同事之間的關係，你永遠不知道未來何時會需要他們。