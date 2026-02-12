「敢於不做」才是好主管…別再跟部屬搶工作！忙碌非價值而是關鍵時的決斷力

敢於不做

經常忙於工作的主管P，口頭禪是「身為主管，就應該以身作則，成為大家的榜樣」，因此他總是精力充沛、積極行動。尤其他認為自己在知識與業績上絕不能輸給部屬，因此個人的業績也非常亮眼。由於白天工作繁忙，所以他會在晚上處理部屬的問題，或精進個人的專業技能。結果不久後，P因為過勞而導致健康狀況惡化。

儘管他這麼努力，卻未能贏得部屬的信任，團隊的表現也不盡理想。

另一方面，P有一位也在擔任主管的同事Q。他和P形成了鮮明對比，看起來像什麼事都沒在做，本人沒有突出的業績表現，團隊的工作也幾乎交給部屬處理。即使如此，Q的團隊氣氛很融洽，目標也都順利達成。

P與Q的差別究竟在哪裡？

被稱為存在主義奠基者的哲學家索倫．齊克果（Søren Kierkegaard），曾說：「無所作為並非萬惡之源，過度行動才是萬惡之源。」由此可見，P做了太多，而Q則幾乎不介入實際執行的任務，也就是專注於領導者的職責。

雖然P也會支援部屬，但Q對任何部屬的諮詢都會全心傾聽並回應。即便他幾乎不參與執行層面的工作，卻依然深受部屬與團隊信賴，因為他總能在他們遇到緊急狀況時挺身而出。

成為領導者後，請培養「敢於不做」的勇氣。「主管仍想做實戰工作」這種心情不難理解。然而，此時更應忍住這股衝動，告訴自己：「我已經調任到名為『領導者』的全新職位了。」

我在為主管進行培訓課程或演講時，常會強調：領導者在平常狀況下或許並不特別重要，但在關鍵時刻是不可或缺的存在。主管即使平時看似什麼都沒做，只是與部屬嘻嘻哈哈的閒聊，然而在團隊成員面臨緊急的時刻（例如遇到煩惱或困難）時確實採取行動，就能贏得信任。

想成為在緊要關頭備受信賴的主管，決斷力與平常心缺一不可。

「決斷力」指當問題發生時，能邁出一步的能力。如果遇到自己無法決定的事項，就應向上級請示。若上級不同意，也只須以自己的話說明「替代方案與未採用的理由」。

若情況緊迫，也可先行處理，之後再補充報告。只要平時建立了信任關係，基本上不會造成問題。有時，主管也可選擇「什麼都不做」。不過在這種情況下，須以領導者的立場明確說明不採取行動的原因。

而「平常心」，指的是能維持精神穩定、不因外在事物輕易動搖，冷靜判斷的狀態。

遇到緊急狀況時，主管可依照以下的方式應對：

在心中告訴自己：「就算生氣，狀況也不會改善。」 同時提醒自己和部屬：「為了避免二次傷害，要冷靜下來。」 評估損害在最嚴重的情況下，可能達到的規模。

主管的真正價值是在關鍵時刻接受考驗。因此，務必要時時刻刻意識到決斷力與平常心。只要注意到這兩點，成員的信任度就會顯著提升。

成為高效主管的祕訣 升上主管後，提醒自己用「領導者」的角度看待角色和任務。

