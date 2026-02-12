別當什麼都懂的完美主管！學會「依賴部屬」：適度展現弱點才聰明

好主管懂得依賴部屬

主管G是一位帶領10名部屬的團隊領導者。他大約有80％的工作時間都花在處理與部屬相關的事務上，忙得不可開交，但他從不在外人面前流露出辛苦的神情。

他認為在指導或下達指示時，最重要的是不要讓對方感到不安，因此他要求自己絕不在部屬面前顯露弱點或破綻。尤其面對優秀的部屬，他總是保持威嚴，因為他們有可能在未來奪走他的職位，所以他不希望被輕視。

由於G不太和團隊成員閒聊，因此經常獨自一人。

G的同事中有一位主管H，也是一名團隊領導者。G和H關係良好，兩人經常聊天，但在領導風格上可說截然不同。

G以強勢領導者的姿態行事，而H則會一邊依賴部屬，一邊推動工作，他常說：「這個我不太懂，可以教我嗎？」、「我已經快忙不過來了，不確定能不能在後天前完成，能幫我一下嗎？」在聚餐等場合，部屬也會故意開他玩笑，都說他是「不像主管的主管」。

即使進入繁忙期，H依然維持跟平常一樣，向周圍的人尋求幫助。這或許讓團隊成員感到不安，而開始自主行動，對H說：「如果有什麼工作要分配，請盡快交給我們。」、「這個做法和上次一樣對吧？那我先處理好。」

表面上看來，H似乎缺乏威嚴，總是依賴部屬，被當成不夠帥氣的領導者。但以結果來說，他的團隊僅是增加了一點加班時間，就成功度過了繁忙期。為什麼事情會進展得如此順利？

其實，H的行動背後是經過深思熟慮的。他看似依賴部屬，實際上是巧妙的將權限下放給部屬。

透過讓部屬承擔各種任務，不僅促進了他們的成長，也讓團隊合作成為運作基礎，避免出現「這項業務只有某某人能做」、「這件事只有主管才懂」等，工作過度依賴個人而產生的風險。

主管總有一天會離開現在的團隊，或可能因身體出狀況而長時間休息。為了讓團隊在這種情況下也能沉著應對，領導者須提前培養團隊的實力。

H看似不夠可靠的態度，其實是一種策略。在這樣的領導方式下，部屬會認為「我得努力支援他」。否則，如果主管遲遲無法推進團隊的工作，部屬就無法順利完成自己的任務。 大是文化《你是高效主管或只是忙碌主管》，作者：吉田幸弘

另一方面，G的團隊在繁忙期每天都加班到末班車開車前，到了結帳日，全員早已疲憊不堪。因為幾乎所有事都由領導者親自處理，部屬便覺得「反正主管會做」，只是被動完成分配給自己的工作，缺乏對未來的清晰認知。

此外，部屬不知道G究竟在做什麼，因此無法自主行動或以團隊的方式運作，只能等待指示。在這種狀況下，如果主管突然缺席，團隊的工作很可能會陷入崩潰。

再者，由於主管與部屬之間缺乏良好的信任關係，如果G過於嚴厲或責罵部屬，部屬可能對此反感，甚至找他的毛病來攻擊他。G由於過於在意與部屬的關係，反而處於孤立的狀態，難以獲得周圍的支持與協助。

在管理團隊之前，首先須成為團隊的一分子才行。

成為高效主管的祕訣 適時展現自己的弱點，可贏得他人的好感和信任。

（本文摘自大是文化《你是高效主管或只是忙碌主管》，作者：吉田幸弘）