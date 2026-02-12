不要擔心被部屬超越！主管更該打破「競爭焦慮」才能帶出強隊：承認輸沒壞處

快訊

聯合新聞網／ 吉田幸弘
真正的領導力不是證明自己最強，而是懂得透過「刻意示弱」與讚美，讓部屬感到被需要，進而成就整個團隊的績效。示意圖／Ingimage
不要擔心被部屬超越

好勝心強的主管L，總是在意工作成果，不想輸給其他主管或團隊

為了不落於人後，L勤於精進自己，甚至積極汲取本職工作以外的知識。但不知從何時起，這股好勝心也延伸到對部屬的態度上。因為抱持著「不能輸給部屬」、「不想被部屬小看」的念頭，導致他變得無法依賴部屬或團隊成員、將任務交付出去，結果逐漸陷入被工作追著跑的窘境。

另一方面，做事效率高的主管M，懂得借助部屬、團隊成員和其他團隊同事的力量來推動工作。有時即使是他自己能完成的事，也會請部屬協助。

而在M的團隊裡，有一位部屬討厭輸給他人。他不僅無法接受輸給後輩，甚至對同事或主管也抱有強烈的競爭心態。雖然在同一個團隊裡，他仍把所有成員都視為敵人，並展開攻擊。

這名部屬幾乎每天都會對M說：「你怎麼連這種事情也不知道？」不斷批評他。但M沒有踏上對決的擂臺，而是讓對方「愛說什麼就說什麼」，刻意保持「遲鈍」的姿態。

讓我們一起看看，M如何貫徹這份「遲鈍」：

1.不與對方爭勝負 而是表示尊敬

當對方用理論武裝自己，語帶優越的說：「你連這種事都不知道嗎？」、「我能按照規畫執行，但其他人做不到，這難道不是主管的問題嗎？」此時，可先向對方表示感謝，例如：「原來如此，謝謝你告訴我這些資訊。」、「我學到不少，真是幫了大忙。」等。

這樣一來，對方會感受到「自己是被需要的」，在渴望被認同的需求獲得滿足後，自然會更積極的提出意見。

2.尋找在競爭中落敗所帶來的壞處

如果某件事不會對其他團隊成員造成負面影響，就可以選擇忽略它。

例如，假設你是一位「選手兼教練」型的主管，而某位部屬成功的開發了一個大客戶，業績也因此超越了你。若你原本認為身為主管，就應該在業績上勝過所有的部屬，或許會感到震驚。但如果冷靜下來思考，會發現「被部屬超越」這件事，並沒有帶來實質上的壞處

因為團隊的整體業績會因此提升，而領導者的評價也取決於團隊的成果。甚至，部屬若分享獲取大客戶的經驗與方法，這些祕訣就會成為團隊的財產。

再練習思考看看：如果部屬比你更擅長做簡報，不妨想想在這項技能上輸給部屬，會帶來什麼不利之處──幾乎沒有。

試著找出這樣的缺點時，會讓你意識到「輸了也沒關係，反而能讓部屬願意提供資訊」、「他們會分享成功的經驗，讓我們更容易重現成果」。你也會逐漸明白，與部屬在專業技能上一較高下，實際上是毫無意義的。

透過前面這兩項做法，會讓部屬解讀為「自己是被團隊需要的」，進而更主動的投入工作。

大是文化《你是高效主管或只是忙碌主管》，作者：吉田幸弘
大是文化《你是高效主管或只是忙碌主管》，作者：吉田幸弘

如果過度在意部屬或同事等其他人，不僅會耗費心力與時間去應對，也會讓壓力不斷累積，最終使自己身心疲憊。

身為領導者，特別是「選手兼教練」型的主管，的確須重視個人績效，但更重要的是引導整個團隊成長，為組織創造良好的成果。沒必要為了不想輸給部屬或同事，而特地處處提防。

與其和部屬競爭、激起他們的敵對心，不如讓他們感受到「自己是對團隊有貢獻的」，提升他們的自我效能（Self-Efficacy，一個人相信自己有能力完成任務、實現目標的程度）。領導者不應逞強較勁、製造對立，而是要刻意示弱，引導部屬主動執行工作。

成為高效主管的祕訣

針對工作需求，善用部屬的能力。

（本文摘自大是文化《你是高效主管或只是忙碌主管》，作者：吉田幸弘）

主管 業績 績效 團隊

