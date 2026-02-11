快訊

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

越省越窮？「超嚴格預算」恐報復性花錢 專家：要有快樂空間

聯合新聞網／ 綜合報導
多位理財專家指出，過度嚴苛的預算控管，反而可能讓人更容易放棄，甚至出現報復性消費。示意圖／ingimage
多位理財專家指出，過度嚴苛的預算控管，反而可能讓人更容易放棄，甚至出現報復性消費。示意圖／ingimage

存錢就要對自己「狠一點」？不少人認為，預算訂得越嚴格，存錢效果越好。但事實真是如此嗎？根據國外網站《Bustle》報導，多位理財專家指出，過度嚴苛的預算控管，反而可能讓人更容易放棄，甚至出現報復性消費，拖慢長期財務目標。

《Bustle》指出，許多人在決心存錢時，會立刻刪減所有非必要開銷，例如不買咖啡、不添購衣物、不看演唱會、不外出聚餐，甚至連小小的甜點都捨不得。然而，TikTok創作者@alisontalksmoney在一支爆紅影片中直言，如果一開始就過度限制自己，「你會失敗、會討厭做預算，最後乾脆放棄，然後把錢全部花光」。她建議，與其馬上設下高壓規則，不如先花幾週追蹤支出，了解自己的現金流，再制定可長期執行的預算。

另一名創作者@coachingwithnik也指出，過度嚴格不但無助於儲蓄，還可能適得其反。「你最終會感到被剝奪，然後開始大肆揮霍」。這種「壓抑—反彈」循環，正是許多人理財失敗的關鍵。

對此，西北互助人壽（Northwestern Mutual）財務顧問艾莉森・費瑞（Alison Fyhrie）表示，預算本質上只是一種工具，重點不在於僵化控管，而在於是否有意識地花錢。她指出，「預算幫助你了解金錢流向，以及是否符合你的需求與優先順序」，像是「整月不花錢挑戰」這類鐵律式做法，往往難以持久；相較之下，較有彈性的架構更有助於長期維持財務紀律。

愛德曼金融顧問公司（Edelman Financial Engine）財務規劃執行總監伊莎貝爾・巴羅（Isabel Barrow）也提醒，若預算中完全沒有彈性與快樂空間，很快就會讓人感到沮喪與疲憊，進而出現「預算疲勞」，最終乾脆放棄整個計畫。

那麼，如何建立一個「不痛苦」又有效的預算？專家建議，把重點放在「優先順序」而非「完美控管」。與其精算每一塊錢，不如確保預算反映真正重要的事，例如為購物、社交或興趣活動預留合理金額，讓消費時不必充滿罪惡感。

此外，也可嘗試「柔性儲蓄」或近期在社群平台流行的「犒賞自己稅」做法——每當購物時，同步將相同金額存入儲蓄帳戶，兼顧享受與儲蓄。同時，持續追蹤支出也是關鍵，透過記錄花費找出高消費時段，再做彈性調整，例如將每週聚餐改為隔週一次。

專家總結，偶爾的計畫性犒賞並不代表理財失敗。只要帳單繳清、儲蓄目標穩定推進，適度保留享受生活的空間，反而更能強化長期的金錢管理習慣。與其用極端方式逼迫自己，不如打造一套能走得長遠、同時兼顧生活品質的理財策略。

