媳棄公婆在家挨餓自己去度假 夫氣離婚房車贈予每月付逾9萬子女養育金

★案例

明駿大學畢業赴美國波特蘭進修，並與華裔楊秀芳共組家庭，畢業後在美置產定居，旋即將父母接到美國，共享天倫。

惜事與願違，秀芳對二老的叨唸、落伍無法適應，二老對秀芳的洋派作風也頗有微詞，只不過礙於愛子心切，不願與秀芳正面衝突，事事忍耐為先。

惟秀芳這邊卻不願退讓，整天嚷著要明駿將其父母送回台灣或送至養老院，事親至孝的明駿當然不願首肯，故兩人頻頻引發爭端。

月前，明駿因公返台述職兩週，行前特別交代秀芳要妥善照顧年邁雙親，不料當其返家之後，竟看到二老面色如土，身形憔悴，看到孩子回來，眼中淚光閃閃，追問之下，方知秀芳於明駿出差之後，即帶著子女到舊金山親戚家度假，棄二老於不顧，臨行也未給任何費用，二老言語不通，人生地不熟，便如此在家中挨餓、乏人照料數日。

事後秀芳提出「父母或妻子」的選擇，明駿在「親情與愛情」的考量下，選擇了前者，以免「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」的遺憾。

為了顧及兒女身心健全，乃約定共同行使監護權，維護子女生活、健康、學業、財產之權利，如子女與一方同住，另一方有聯絡親情之探視權利，同時由明駿每月負擔三千美元，半年支付一次，以為子女之養育基金，直至子女二十五歲或成婚能完全獨立自主為止，波特蘭目前居住的房子及汽車則致贈給秀芳。

離婚之後，明駿與父母回台定居，頤養餘年。

離婚協議書

立離婚協議書人：林明駿（以下簡稱男方）（民國○○年○○月○○日生）、楊秀芳（以下簡稱女方）（民國○○年○○月○○日生），茲因雙方感情上重大衝突，無法再以夫妻名義共處，雙方認為現在協議離婚，對於彼此將來精神及生活皆更有裨益，雙方協議訂定條件如下：

一、男、女雙方在簽立此協議書之前慎重考慮，並在意志自由之下作成決定，雙方願協議離婚。

二、此離婚協議書經雙方當事人簽名及證人簽名後，至戶籍所在地之戶政機關辦理離婚登記，任何一方不可藉故拖延。

三、雙方所生子女林○○（民國○○年○○月○○日生）及林△△（民國○○年○○月○○日生）之監護權約定由雙方共同行使，如與任何一方同住，另一方有聯絡親子親情之探視權利，雙方均負有維護子女利益（包括生活、健康、學業、財產以及健全人格成長等一切利益）之義務，如屬居住地點、教養、監護之具體做法上，彼此無法協調一致時，應充分尊重子女自由選擇之權利。

